Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare questo"

Non capita così frequentemente, pur facendo parte dello stesso ambiente, che un collega possa dare consigli tecnici a un altro ma tra numeri uno ci si capisce: Jannik Sinner ha consigliato cosa avrebbe dovuto fare Jasmine Paolini per migliorare un aspetto del suo gioco. Lo ha raccontato direttamente la 29enne tennista toscana impegnata nel Wta 1000 di Wuhan.

Il retroscena di Paolini

La numero uno del tennis femminile italiano ha gradito molto il consiglio del numero uno del tennis maschile nazionale nel contesto delle finali, trionfali per i colori azzurri, della Coppa Davis 2024. In quel periodo Paolini era ancora allenata da coach Furlan che, a un certo, le si è avvicinata per darle un messaggio direttamente da Sinner. " Alle finali di Coppa Davis dell'anno scorso, il mio ex allenatore Renzo stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo ", ha raccontato Jasmine a Tennis365.

Qual è stato il consiglio

E qui adesso viene il bello: tutti siamo desiderosi di sapere esattamente cosa avrà detto Jannik a Jasmine ma, giustamente, la tennista italiana non lo ha potuto dire pubblicamente per non dare un vantaggio alle sue avversarie che altrimenti lo avrebbero saputo e adottato le giuste contromisure. " Il mio allenatore è venuto da me e mi ha detto: ‘Jannik ha detto che devi fare questo'. Voglio dire, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farla. Come puoi dire di no ai consigli di Jannik? ", ha spiegato la toscana.

I due si stimano e sono amici anche al di fuori dal campo come più volte, in passato, è capitato di osservare: qualche volta sono volati sorrisi e complimenti reciproci durante le interviste post-gara e Paolini non ha potuto che spendere parole d'elogio per il collega. " Sta facendo cose incredibili in campo e penso che alla gente piaccia il suo comportamento dentro e fuori dal campo perché è davvero una brava persona. È un ottimo modello. Questo è molto positivo per il nostro sport in Italia. Il tennis sta crescendo in Italia grazie a lui ".

La sfida alla Swiatek

Adesso, però, è il momento di affrontare un'avversaria molto tosta, la polacca

Iga Swiatek, numero due del ranking mondiale, ai quarti di finale del torneo di Wuhan: fino a questo momento si può considerare la "bestia nera" di Jasmine visto che ha perso in tutti e sei gli incontri finora disputati.