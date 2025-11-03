Sinner, incassi record grazie alla vittoria di Parigi: quanto ha vinto nel 2025 il numero uno al mondo

Dopo una breve assenza dal primo gradino del podio, Jannik Sinner si riprende momentaneamente il numero uno del ranking, e al contempo scala anche la classifica dei tennisti che hanno incassato più denaro dai montepremi, entrando a far parte di un club molto ristretto.

Con il trionfo al Rolex Paris Masters su Félix Auger-Aliassime, il primo in carriera nell'Atp 1000 parigino, il tennista italiano ha centrato la 26esima vittoria consecutiva sul cemento indoor tra circuito maggiore e Coppa Davis, numeri che lo proiettano per ora al quinto posto di una classifica che vede primeggiare John McEnroe, capace di raggiungere quota 47 tra il 1978 ed il 1987. Al secondo posto troviamo Novak Djokovic con i 35 match vinti di seguito tra 2012 e 2015, poi Roger Federer, a 33 vittorie consecutive tra 2004 e 2007 e Ivan Lendl a 32 tra 1980 e 1983. Curiosamente la quinta piazza è ancora di Roger Federer, con 29 vittorie consecutive tra 2010 e 2012, e ora al sesto posto c'è proprio Sinner con 26 (2024-2025), che ha scalzato Pete Sampras (25 tra 1996 e 1997).

Oltre ai numeri impressionanti sul campo, anche i conti sono da record, dal momento che Jannik con la vittoria a La Defense Arena, ha incassato ben 946.610 euro. Una cifra che gli consente di consolidare il suo secondo posto alle spalle di Carlos Alcaraz nella classifica degli incassi per la stagione 2025: il numero uno al mondo supera quota 14 milioni e si colloca immediatamente dietro al leader Carlos Alcaraz, che lo precede di circa 2,5 milioni. Ovviamente dal computo ufficiale è escluso il prize money del Six Kings Slam (6 milioni di dollari), non trattandosi di una competizione ufficiale

A consentirgli di raggiungere questa cifra le vittorie e i piazzamenti ottenuti in questo incredibile 2025, ovvero:

Vittoria Australian Open: 2.266.215 dollari

Finale Internazionali d'Italia: 610.858 dollari

Finale Roland Garros: finalista: 1.486.713 dollari

Secondo Turno Atp 500 Halle: 42.974 dollari

Vittoria Wimbledon: 4.028.100 dollari

Finale Masters 1000 Cincinnati: 597.890 dollari

Finale Us Open: 2.500.000 dollari

Vittoria Atp 500 Pechino: 751.075 dollari

Terzo Turno Masters 1000 Shanghai: 60.400 dollari

Vittoria Atp 500 Vienna: 511.835 dollari

Vittoria Masters 1000 Parigi: 946.610 dollari.

Oltre a ciò Sinner entra a far parte dell'esclusivo club dei tennisti che

hanno raggiunto idi montepremi incassati in carriera, una classifica per ora guidata dai tre mostri sacri Djokovic (191,1 milioni di dollari), Nadal (134,9 milioni) e Federer (130,6 milioni).