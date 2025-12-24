Sinner, il Natale sarà in famiglia, e Laila potrebbe raggiungerlo

Dopo l'intensa sessione di allenamento pre-stagionale a Dubai, Jannik Sinner è rientrato a Sesto Pusteria, in Alto Adige, per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia. Diversi indizi social, oltre ad alcune indiscrezioni giunte alla stampa, fanno pensare che la fidanzata Laila Hasanovic lo seguirà presto (o forse si trova già lì).

Il forte legame con la famiglia è indubbio. Sinner è molto legato a mamma Siglinde, papà Hanspeter e al fratello Mark. L'attuale numero due al mondo ha spesso sottolienato l'importanza dei valori che i suoi genitori gli hanno trasmesso, come umiltà, disciplina, ed etica del lavoro. Inoltre, malgrado la fama raggiunta, il giovane tennista e la sua famiglia hanno mantenuto un profilo basso, decisamente più incline alla riservatezza. Questi momenti in famiglia, per loro, sono molto preziosi.

In molti si sono domandati se Laila prenderà parte ai festeggiamenti in casa Sinner. I due sono ormai una coppia ufficiale, e la modella ha già seguito Jannik in diversi tornei importanti nel corso di questo anno, come il Roland Garros, Wimbledon e le ATP Finals di Torino. Tutti l'hanno vista sugli spalti a supportare il suo compagno, con grazia e compostezza. Alcune indiscrezioni parlano di una più che possibile presenza di Laila in Alto Adige. La giovane starebbe raggiungendo Sinner per trascorrere insieme a lui le festività natalizie. Se così fosse, andrebbe a saldarsi il legame già forte fra i due.

Si tratterà comunque di una breve parentesi.

Il prossimoSinner tornerà a Montecarlo per riprendere gli allentamenti. Poi dovrà trasferirsi in Australia per i primi tornei del 2026, cominciando da un'esibizione a Melbourne il prossimo 6 gennaio. Dopo comincerà la preparazione per gli Australian Open.