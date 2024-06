Sinner, sei mesi d'oro: quanto ha guadagnato e qual è il patrimonio dopo Halle

Ascolta ora 00:00 00:00

La stagione trionfale di Jannik Sinner, iniziata con la prima vittoria di uno Slam con gli Australian Open, è culminata (per adesso) anche con la prima vittoria sull'erba, unica superficie che mancava al numero uno del mondo con il torneo di Halle ormai in cassaforte. Alla vigilia di Wimbledon scopriamo che il nostro campione è al vertice del tennis mondiale pure per quanto riguarda i ricavi economici di questo primo scorcio di 2024.

La classifica montepremi

Secondo la classifica aggiornata del prize money Atp, Sinner ha già intascato 5,20 milioni di euro da gennaio a oggi non soltanto con le vittorie in Australia, a Miami e ad Halle (dove ha guadagnato oltre 420mila euro), ma anche con le varie finali e semifinali disputate. Anche da questo punto di vista stacca nettamente gli avversari: al secondo posto c'è Zverev con 4,32 milioni, terza posizione per Alcaraz con 4,24 milioni. Molto lontano Novak Djokovic che a causa di infortuni e scarso rendimento nel 2024 ha guadagnato "soltanto" 1,72 milioni di euro.

A quanto ammonta il patrimonio

Se questi ricavi fanno parte solamente dei primi sei mesi di quest'anno, quale sarà il bottino che Sinner ha messo da parte negli ultimi tempi che lo hanno visto esplodere fino ad arrivare al vertice del tennis mondiale? Si tratta di stime ma soltanto nel 2023, sponsorizzazioni ovviamente comprese, ha messo da parte una cifra maggiore ai 40 milioni di euro. Non dimentichiamoci, infatti, che i montepremi dei tornei più ricchi sono comunque inferiori alle partnership che ha stipulato con numerose aziende di fama mondiale: basti pensare che soltano con la Nike, come ricorda la Gazzetta, ha firmato un contratto di 10 anni in cui guadagna 15 milioni di dollari ogni anno, quasi 14 milioni di euro. Con tutte le altre sponsorizzazioni (dal Parmigiano Reggiano a Lavazza, da Rolex a Intesa Sanpolo) si arriva a 20 milioni di euro senza scendere in campo.

Sinner nella top 30

Il futuro del tennis italiano, almeno per i prossimi dieci anni, è lui: nonostante debba ancora compiere 23 anni, l'altoatesino fa già parte dei 30 tennisti che nella storia hanno guadagnato di più. È lecito attendersi che, continuando così, possa tranquillamente ambire tra qualche anno a entrare quantomeno nella top ten, il resto si vedrà.

Come ricorda IlSole24Ore, gran parte dei ricavi Sinner li ha investiti in vari settori che spaziano dall'immobiliare alla finanza con la Foxera Holding (fondata nel 2022) che è la base logistica per numerose altre attività. Successivamente sono arrivate anche Foxera Re Monaco (dall'ottobre 2022) la Scp Foxera Re Italy (novembre 2022) e Foxera Fin (da settembre 2023).