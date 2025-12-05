Sinner, il rientro in campo e il primo allenamento a Dubai

Tradizione vincente non si cambia: come l'anno scorso in questo periodo, Jannik Sinner ha appena iniziato a preparare la stagione 2026 nel caldo sole di Dubai. Dopo un meritato relax in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic, il numero due del mondo ha iniziato ad allenarsi sotto gli occhi attenti dei suoi coach con le prime immagini che circolano già sui social. La cosa che più interessa gli appassionati, però, è la data del suo rientro ufficiale sui campi da tennis.

Quando debutta in Australia

I più informati sanno bene che il primo vero torneo dello Slam coincide anche con il primo Slam della stagione sul cemento degli Australian Open di scena a Melbourne. Sinner, prima di affrontare le gare Atp vere e proprie, se la vedrà all'opening week compresa tra il 13 e 16 gennaio 2026. Nel dettaglio, in un match "serio" lo rivedremo venerdì 16 gennaio alle ore 7.30 italiane nella sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà presente anche l'altro azzurro, Lorenzo Musetti, contro il tedesco Alexander Zverev martedì 13 gennaio mentre il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, scenderà in campo mercoledì 14 gennaio contro il tanto discusso Nick Kyrgios. Il main drow, ovvero il tabellone principale, prenderà il via da domenica 18 gennaio.

Il primo allenamento di Sinner

Come anticipato, Jannik ha ripreso in mano la racchetta nel clima della sempre mite e calda Dubai: tra i membri dello staff c'era sicuramente Simone Vagnozzi inquadrato dalle telecamere. Nel video pubblicato sul social X l'italiano, a torso nudo, ha iniziato il primo riscaldamento dopo la pausa con una buona intensità ma senza forzare più di tanto. Per un frammento di secondo, di spalle, si riconosce anche la figura del preparatore atletico Umberto Ferrara. Sinner, ovviamente, alterna il lavoro sul campo con quello in palestra lavorando soprattutto sulle cose "nuove" che ha già introdotto negli ultimi mesi dello scorso anno (battuta più efficace, più gioco sotto rete) per contrastare al meglio il suo eterno rivale Alcaraz.

Il torneo esibizione in Corea

In realtà, però, Sinner scenderà in campo sei giorni prima di mettere piede in Australia per una gara-esibizione in Corea del Sud contro Carlos Alcaraz: il match si terrà il 10 gennaio: non vale nulla per la classifica Atp, ovviamente, e nemmeno per i "precedenti" tra i

due fenomeni del tennis mondiale ma sarà interessante soprattutto vedere il loro stato fisico a quell'appuntamento che appare tanto lontano nel tempo ma che, in realtà, sarà soltanto tra un mese e una manciata di giorni.