Sinner si ferma a un passo dal trionfo: a Miami vince Medvedev in 2 set

Jannik Sinner manca l'ultima impresa a Miami. Dopo la finale persa nel 2021 contro Hurcacz, l'azzurro cede a Daniil Medvedev in due set con il punteggio di 7-5 6-3.

Il tennista russo al quarto torneo vinto nel 2023, si conferma ancora una volta (con sei vittorie su sei partite) un'autentica bestia neraper Jannik. Parso piuttosto scarico da un punto di vista atletico, Sinner non riesce a sottrarsi alla ragnatela di colpi di Medvedev. Una volta perso il primo set 7-5, in cui non sfrutta il break iniziale di vantaggio, l'azzurro cala nelle percentuali al servizio e concede molti errori gratuiti. Ci si aspetta una reazione simile a quella vista contro Alcaraz in semifinale che però non arriva, Jannik è a corto di energie fisiche e mentali. Medvedev (9 aces e 6 doppi falli) senza strafare ma più lucido del suo avversario, chiude 6-3 in un'ora e 35 minuti e vince per la prima volta in carriera il torneo di Miami.

Nonostante la sconfitta il tennista italiano può comunque consolarsi con il ritorno nella Top Ten, da domani salirà alla posizione numero 9 del ranking. Un ottimo punto di partenza in vista dell'inizio della stagione sulla terra battuta, con gli appuntamenti di Montecarlo, Roma e Parigi in cui il 21enne di San Candido conta di essere sicuro protagonista.

Da quando sono stati introdotti (1990), un solo giocatore italiano ha vinto un Masters 1000: Fognini a Montecarlo nel 2019 battendo il serbo Lajovic. Oltre alle due finali di Sinner a Miami (questa e quella del 2021), c'è anche quella di Berrettini a Madrid nel 2021 (k.o. con Zverev). Ma di sicuro con quanto fatto vedere in questo torneo, Jannik ha tutte le possibilità per rompere questo tabù.

FOURTH TITLE IN FIVE TOURNAMENTS!!@DaniilMedwed takes down Sinner to add the @MiamiOpen to his wins at Rotterdam, Doha & Dubai already this year!#MiamiOpen pic.twitter.com/z376JCSbhY — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023

La partita

Parte meglio Medvedev, molto solido al servizio concede pochissimo sui suoi turni. Più incerto l'avvio dell'azzurro, costretto ad annullare una palla break al primo game al servizio. Sul 2-2 il russo concede tre doppi falli sul 2-2. Ne approfitta Jannik, e alla sesta occasione utile, si prende il break e sale 3-2. La gioia dura poco e Medvedev fa subito 3-3. Si va avanti con i servizi fino al 6-5 Medvedev. Sinner ha un black-out e cede la battuta a 15. Finisce 7-5 per il russo il primo set.

Nel secondo set Medvedev sfrutta l'inerzia del match e approfittando di un Sinner in confusione sale 2-0. Sinner prova a scuotersi e a variare il gioco, la scelta paga subito e si riprende il break. Il servizio dell'azzurro oggi funziona poco e Medvedev sale di nuovo 3-1. Jannik prova a restare aggrappato al match ma al russo basta mantenere i propri turni di servizio per chiudere 6-3 il secondo parziale.

Legen...wait for it…DANIIL @DaniilMedwed defeats Sinner 7-5 6-3 to capture his fifth Masters 1000 title in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXRU9SAvfO — Tennis TV (@TennisTV) April 2, 2023

Le parole dei protagonisti

Le parole di Sinner a margine della premiazione: "Complimenti Daniil, non solo per questo torneo ma per le ultime cinque finali. Hai giocato un tennis incredibile, tu e il tuo team state facendo un lavoro incredibile. Adesso inizia la stagione su terra, vediamo come te la caverai lì (ride, ndr). Ti auguro il meglio. Grazie al mio team, stamattina mi sono svegliato non al meglio. Non stavo benissimo, ma grazie per il sostegno che vuol dire tanto. Oggi non ho giocato al meglio, ma grazie e ci vediamo il prossimo anno. Spero in futuro di vincere il trofeo grosso".