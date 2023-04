Sinner sfida Medvedev in finale a Miami: quando gioca e dove vederlo in tv

Jannik Sinner è in finale a Miami, dopo aver battuto Carlos Alcaraz, al termine di una battaglia durata oltre tre ore. Il tennista altoatesino arriva all'ultimo atto del Masters 1000 americano, come già accaduto nel 2021 quando uscì sconfitto dalla finale contro il polacco Hubert Hurcakz. Stavolta dall'altra parte della rete ci sarà il russo Daniil Medvedev (numero 5 del ranking ATP) che, in semifinale si è aggiudicato il derby contro il connazionale Karen Khachanov, sconfitto in tre set. La partita è in programma domenica 2 aprile, alle 19.00 (ora italiana) sull'Hard Rock Stadium di Miami.

Il cammino di Sinner

Jannik sta vivendo un momento magico, probabilmente il migliore della sua carriera. Il 21enne di San Candido conferma il suo feeling con il torneo di Miami sin dai primi turni quando ha messo in fila, vincendo sempre in due set contro Djere, Dimitrov, Rublev e Ruusuvuori. L'apoteosi è arrivata nella notte di sabato quando l'ha spuntata su Alcaraz dopo una partita ad altissima intensità. Una vittoria che lo lancia con pieno merito tra i tennisti più forti del momento nel circuito. Adesso arriva la sfida più dura la finale contro Medvedev, contro cui di cui ha sempre perso. Intanto l'azzurro, adesso 11°, può festeggiare il ritorno nella Top Ten, al momento è al numero 9 nel ranking live. In caso di successo volerebbe al 6° posto scavalcando anche Rublev, Auger-Aliassime e Rune.

1 turno: Bye

2 turno: Sinner b. Djere 6-4 6-2

3 turno: Sinner b. Dimitrov 6-3 6-4

Ottavi: Sinner b. Rublev 6-2 6-4

Quarti: Sinner b. Ruusuvuori 6-3 6-1

Semifinale: Sinner b. Alcaraz 6-7 (4) 6-4 6-2 OUT.

OF.

THIS.

WORLD.



@janniksin @carlosalcaraz #MiamiOpen pic.twitter.com/YjwASznMS5 — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023

L'avversario

Classe '96 di Mosca. Ama le superfici veloci, ha vinto una prova del Grande Slam (gli Us Open 2021) oltre a 18 titoli in carriera ed ha raggiunto la vetta della classifica mondiale nel febbraio 2022. Dopo un periodo complicato (problemi fisici, esclusione da Wimbledon per la Guerra in Ucraina e sconfitta prematura a Flushing Meadows, che gli fa perdere molti punti in classifica) sembra in netta ripresa in questo 2023. Ha già vinto tre tornei (Rotterdam, Doha e Dubai) e ha perso in finale a Indian Wells contro Alcaraz. Arriva in finale a Miami dopo aver battuto sempre in due set Carballés Baena, Halys infine Eubanks. Più equilibrata la semifinale, vinta contro il connazionale Khachanov.

1 turno: Bye

2 turno: Medvedev b. Carballés Baena 6-1 6-3

3 turno: Medvedev b. Molcan walkover

Ottavi: Medvedev b. Halys 6-4 6-2

Quarti: Medvedev b. Eubanks 6-3 7-5

Semifinale: Medvedev b. Khachanov 7-6 (5) 3-6 6-1 Turning defence into offence



A Daniil Medvedev masterclass!@DaniilMedwed #MiamiOpen pic.twitter.com/w6LGPaqs4i — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023

I precedenti

I due si sono incrociati in cinque incontri, tutti vinti da Medvedev. Curiosamente tutte le sfide si sono giocate sul cemento. I primi due scontri diretti si giocarono a Marsiglia: agli ottavi di finale nel 2020 fu Sinner a imporsi nel primo set, poi il russo la spuntò 1-6, 6-1, 6-2. Sempre nel torneo francese ai quarti di finale nel 2021 vittoria facile per Medvedev, con un comodo 6-2, 6-4. Molto avvincente il match del novembre 2021 alle ATP Finals di Torino. Medvedev infilò un perentorio 6-0 nel primo set, poi Sinner rispose vincendo la seconda frazione al tie-break e il match si decise al tie-break del terzo set, finito 8-6 per il russo. Nel quarto atto tutto facile per Medvedev, (6-4 6-2) nei quarti di finale del torneo di Vienna nel 2022. L’ultimo precedente risale alla finale di Rotterdam a febbraio: Jannik vince il primo set per 7-5, ma poi il russo infila un doppio 6-2 che gli consegna il trofeo.

Dove vedere la partita

Alle ore 19.00 (ora italiana) di domenica 2 aprile, sull'Hard Rock Stadium, Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su NOW e Tennis TV (non mancherà studio prepartita e post gara con collegamenti da Miami con Angelo Mangiante per raccogliere a caldo le sensazioni di Jannik). La telecronaca è affidata alle voci di Elena Pero e Paolo Bertolucci.