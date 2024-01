Sinner lo stakanovista, primo allenamento dopo la vittoria in Australia

La canzone di Kanye West "Good morning", ossia buongiorno, è la colonna sonora che ha scelto per immortalare la corsa-riscaldamento sul tapis roulant che ha condivisio sulle "storie" del proprio account Instagram esattamente come quel "buongiorno" pronunciato agli italiani dopo la splendida vittoria contro Novak Djokovic in semifinale: Jannik Sinner è tornato ad allenarsi questa mattina dopo la breve e meritata pausa successiva alla vittoria degli Australian Open, il volo di svariate ore per rientrare in Italia e lo smaltimento del fuso orario.

"Si torna a lavorare"

Dall'hotel romano che lo ospita, nel quartiere Monte Mario, avrebbe potuto continuare a riposarsi concedendosi qualche altro giorno di pausa visto il calendario fitto di impegni istituzionali che lo aspettano ma Jannik nazionale ha lanciato un messaggio esplicito forte e chiaro: non mi fermo mica, mi sono riposato abbastanza e adesso si torna a pedalare. Oltre alla "storia", ecco un post sul proprio account con tre foto e altrettanti esercizi che lo ritraggono in palestra tra cui quelli con una corda elastica per fare un lavoro di carica con le braccia e la scritta: " Back to it before a busy day later in Roma ", torno a lavorare prima di una giornata impegnativa nella Capitale.

Le giornate di Sinner

Dopo l'incontro con Giorgia Meloni Sinner sarà chiamato in conferenza stampa prevista questo pomeriggio nella nuova sede della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) alla presenza del presidente, Angelo Binaghi, e di numerosi giornalisti per celebrare la storica vittoria in terra australiana mentre, subito dopo, è previsto un suggestivo shooting fotografico nella splendida cornice del Colosseo. Tutto questo, come abbiamo visto, non gli ha impedito di ricavarsi alcune ore mattutine per rimettersi al top e prepararsi gradualmente ai prossimi impegni tennistici. Ma non è finita qui perché la tre giorni romana si concluderà domani, giovedì 1° febbraio, dove è atteso al Quirinale per un incontro con il presidente Sergio Mattarella.

Nelle ultime ore sono stati principalmente due le tematiche a tenere banco: la prima e più "mediatica" riguarda la tanto discussa partecipazione al Festival di Sanremo per la quale Sinner ha già fatto capire di non essere intenzionato (bravo) ad andare preferendo i prossimi impegni e la concentrazione sul lavoro di una lunghissima stagione appena iniziata. La seconda tematica ha riguardato la rinuncia dal torneo Atp 250 di Marsiglia con gli organizzatori francesi che, in un primo momento, si erano impermalositi pubblicando un post in cui si accusava di Jannik di "snobbare" la competizione ma poi, fortunatamente, si sono ravveduti cancellando il post.