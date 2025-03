Sinner-Thiem a Montecarlo: cosa c'è dietro l'ipotesi che fa esplodere i social

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta facendo discutere in queste ultime ore uno scatto che testimonia l'incontro a cena a Montecarlo traJannik Sinner e Dominic Thiem. Nei social impazza una domanda: cosa potrebbe celarsi dietro la chiacchierata tra i due vincitori Slam?

A far propendere per l'ipotesi che possa esserci più di un semplice scambio di cortesie è la particolare condizione in cui si trova tuttora il numero uno al mondo. Normalmente, infatti, il Principato è luogo privilegiato di residenza di numerosi tennisti professionisti, Jannik compreso, nonché di incontri nei momenti di pausa della stagione. Ora, però, la situazione è diversa. Da un lato c'è Dominic Thiem, fresco di ritiro, dal momento che l'ultimo incontro ufficiale lo ha disputato in patria nel primo turno dell'Atp 500 di Vienna il 22 ottobre 2024, quando fu sconfitto per due set a zero dall'italiano Darderi. Dall'altro c'è il vincitore degli Australian Open ancora alla ricerca delle migliori condizioni per prepararsi in vista del ritorno in campo al termine della squalifica, con tutti i paletti che questa comporta.

Sinner, che non potrà allenarsi al Montecarlo Country Club, proprio a causa di questi limiti, è alla ricerca del luogo perfetto per allenarsi, presumibilmente uno tra Marbella, Miami o Dubai, nonché di un valido sparring partner con cui mantenersi ad altissimi livelli. E qui entrerebbe in ballo l'ipotesi Thiem, non più nel circuito professionistico anche se ancora tesserato con la federazione tennistica austriaca: questo dettaglio gli renderebbe attualmente impossibile essere il profilo ideale per il numero uno al mondo, ma nel caso in cui fosse libero da altri impegni potrebbe rinunciare al tesseramento in tempi rapidissimi ed essere a disposizione.

Sarebbe una soluzione ideale per Jannik, che avrebbe uno sparring partner di lusso, oltre che un grande amico ed ex collega. I due non hanno mai nascosto il loro legame, con l'italiano che gli dedicò un messaggio particolarmente affettuoso nel giorno del ritiro dell'austriaco: "Non ho mai giocato contro di lui in un match ufficiale, ma è sempre stato fantastico come persona. Non importa che classifica avessi o quanto giovane io fossi, salutava sempre, conversava con me... Spero di vederlo ancora in giro per qualche torneo, perché porta energia positiva. Mancherà a tutti i giocatori" , scrisse sui social Sinner. Lo stesso Dominic parlò così dell'altoatesino: "È una persona fantastica, amichevole e calma. Posso persino parlare tedesco con lui poiché è cresciuto vicino al confine austriaco. È un grande giocatore e atleta, e penso che sarà al top per molto tempo" .

Ecco spiegati i motivi per cui quello scatto

da Montecarlo, pubblicato su una Storia Instagram dal manager di Thiem Stefan Herzog, anche lui ospite a cena insieme ai protagonisti della vicenda e al fratello di "Dominator" Moritz, sta facendo sognare i social network.