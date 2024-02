Sinner torna in campo a Rotterdam: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Ormai ci siamo: ancora un giorno di pazienza e mercoledì 14 febbraio Jannik Sinner tornerà in campo dopo la strepitosa vittoria agli Australian Open che è valsa il primo Slam in carriera. Per la prima volta sarà la testa di serie numero uno degli Atp 500 di Rotterdam visti i forfait di chi lo precede in classifica (Djokovic, Alcaraz e Medvedev) e, in caso di vittoria del torneo dove parte strafavorito potrebbe essere il primo italiano dell'era Open a raggiungere il terzo posto nel ranking Atp scavalcando il russo Medvedev che ha appena battuto a Melbourne.

Chi è Botic Van de Zandschulp

Gli scaramantici avranno subito notato che l'avversario di Sinner nel primo turno è l'olandese e beniamino dei tifosi di casa Botic Van de Zandschulp, attuale numero 66 del ranking Atp che ha incrociato Jannik proprio nel primo turno degli Australian Open con la vittoria dell'italiano per 6-4 7-5 6-3 che ha dato il via alla marcia trionfale. L'olandese, alto 1.86 m, ha un best ranking con la posizione 22 raggiunta nell'agosto 2022, finendo quella stagione come numero uno del tennis della sua nazione. La svolta della sua carriera è arrivata con gli Us Open 2021 quando divenne il terzo qualificato nella storia del Major americano a raggiungere i quarti di finale, dopo aver sconfitto le teste di serie Casper Ruud e Diego Schwartzman.

I precedenti

Potrebbe essere un segnale di buon auspicio, quindi, la sfida di Sinner contro l'olandese: il sorteggio nella parte alta del tabellone di Rotterdam vede un possibile incrocio, al secondo turno, tra Jannik e un qualificato o contro il francese Monfils. Nella loro carriera, i due si sono affrontati soltanto una volta e, come detto, proprio un mese fa agli Australian Open con la netta vittoria in tre set dell'azzurro. Anche la superficie di Rotterdam è in cemento (campi indoor) che favorisce scambi veloci: per Sinner sarà l'unico torneo che disputerà a febbraio prima della partenza alla volta degli Stati Uniti dove a marzo lo attendono i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

" Sono contento di quello che siamo riusciti a fare, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo traguardo ma la vittoria dell'Australian Open non cambia nulla di come sono io e nel modo di lavorare. Sappiamo cosa migliorare per raggiungere altri obiettivi ed è questa la cosa più importante, so che c'è più attenzione intorno a me ma è bello e positivo ", ha dichiarato recentemente Jannik Sinner pronto a tornare in campo a Rotterdam con in testa, adesso, il sogno di essere per la prima volta numero 3 del mondo. " Cambiano le carte in tavola, gli avversari mi conoscono meglio e sanno come battermi, noi dovremo essere attenti e preparati a qualsiasi situazione che troveremo in campo ".

Dove vedere l'incontro

Gli organizzatori del torneo dell'Abn Amro Open non hanno ancora reso noto l'orario di inizio dell'incontro che dovrebbe, in ogni caso, disputarsi nella fascia serale (dalle 19 in poi): la gara non sarà trasmessa in chiaro ma soltanto per gli abbonati Sky che potranno vederla in streaming anche su Sky-Go e, sempre in streaming, su Now Tv. Il torneo ha una durata complessiva di una settimana e si concluderà domenica 18 febbraio con la finalissima.