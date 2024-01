Amadeus vuole Sinner a Sanremo: "Contatti in corso"

Italia in fermento per la strepitosa vittoria agli Australian Open di Jannik Sinner, tennista altoatesino che oggi ha compiuto un'impresa storica: dopo 48 anni, infatti, un atleta italiano è riuscito a vincere uno Slam. Una data, quella del 28 gennaio 2024, che nessun appassionato di tennis, e di sport in generale, potrà mai dimenticare.

Ed ecco che si fa sempre più concreta la possibilità che Jannik Sinner possa essere uno dei personaggi ospiti del Festival di Sanremo. Quale volto migliore, se non il suo, per rappresentare un rinnovato orgoglio italiano. A quanto pare Amadeus, direttore artistico della kermesse musicale, ci starebbe pensando da tempo, addirittura da prima della vittoria di oggi. Amadeus vorrebbe avere il giovane campione italiano sul palco e, a quanto pare, Sinner sarebbe felice di partecipare.

Contatti da tempo

Stando alle ultime notizie trapelate, ci sarebbero già contatti in corso tra lo staff di Jannik Sinner e gli organizzatori del Festival. La speranza di Amadeus è che il tennista, divenuto uno degli atleti più amati in Italia per talento e spirito sportivo, possa partecipare almeno a una serata della manifestazione canora, che si svolgerà tra il 6 e il 10 febbraio.

A Sinner farebbe piacere accettare e gli spettatori italiani, inutile dirlo, sarebbero felici di vederlo comparire sul piccolo schermo. Da questo punto di vista, dunque, non ci sarebbero problemi di sorta. Trattative in corso, quindi, anche per questioni legate al budget, ma non sarebbe questo il problema principale. La partecipazione del tennista, dunque, è ancora in forse.

Gli impegni di Sinner

Mentre le trattative con il Festival sono in corso, lo staff di Sinner starà certamente cercando di capire come conciliare gli impegni del giovane atleta. Proprio nella settimana di Sanremo, infatti, comincerà il torneo ATP 250 di Marsiglia (5 febbraio è la data di apertura), e la manifestazione sportiva rientra nella programmazione stagionale del tennista. Va detto, però, che Marsiglia non dista così tanto da Sanremo, perciò nulla impedirebbe una sortita del fuoriclasse altoatesino sul palco dell'Ariston.