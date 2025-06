Le sorelle d’Italia hanno conquistato anche l’altra Parigi

Ascolta ora 00:00 00:00

Le Sorelle d'Italia riconquistano Parigi. A poco più di dieci mesi dall'oro olimpico, Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano ancora, assicurandosi il successo nel doppio femminile al Roland Garros. Stesso campo, stessa storia per Sarita e Jas, che diventano la seconda coppia tutta italiana della storia a imporsi nel torneo dopo quella formata da Roberta Vinci e dalla stessa Errani, vincitrici nell'edizione del 2012. Nell'atto conclusivo, Sarita e Jas hanno prevalso 6-4 2-6 6-1 su Anna Danilina, moscovita, e su Aleksandra Krunic, croata. Lo stadio Philippe-Chatrier è teatro di un'altra affermazione della premiata ditta Paolini-Errani. Cadono, si rialzano, lottano e rimontano. Non si arrendono mai. Splendida, infatti, la reazione delle olimpioniche nel terzo e decisivo set dominato in lungo ed in largo dopo aver ceduto la seconda frazione.

Per Sarita è l'ottavo titolo Major (sei in doppio e due in quello misto). «Sei una leggenda», la elogia Paolini, che dopo tre finali perse ha finalmente messo il proprio sigillo su uno Slam.

E cancella la delusione dell'uscita di scena nel tabellone di singolare, lei che arrivava sull'onda del successo agli Internazionali d'Italia. «Ringrazio Sara, che è una grande campionessa e per me è un'ispirazione. Mi ha reso una giocatrice migliore e condividere questi momenti con lei è incredibile», aggiunge la toscana. Ragazze, avanti così.