Tennis, Swiatek positiva al doping: sospesa per un mese

Iga Swiatek positiva all'antidoping e sospesa per un mese. Dopo Jannik Sinner, un'altro caso di doping scuote il mondo del tennis. L'Itia, oggi ha confermato che la tennista polacca, attuale numero 2 del ranking Wta, ha accettato una sospensione di un mese nell'ambito del Programma antidoping. Tutto dopo essere risultata positiva alla trimetazidina in un campione dell'agosto 2024. L'Itia ha accettato la versione della tennista secondo cui l'assunzione non è stata intenzionale ed è stata causata dalla contaminazione di un farmaco che non richiede una prescrizione, la melatonina, che la giocatrice stava assumendo per problemi di sonno e di jet lag.

A spiegarlo è stata la stessa tennista che sui social ha pubblicato un video in cui ha raccontato quanto accaduto lo scorso agosto. "Voglio subito condividere quella che è stata la peggior esperienza della mia vita. Negli ultimi due mesi e mezzo sono stato sottoposto a un severo procedimento ITIA, che ha confermato la mia innocenza. L'unico test antidoping positivo nella mia carriera, che ha mostrato un livello incredibilmente basso di una sostanza vietata di cui non avevo mai sentito parlare prima, ha messo in discussione tutto ciò per cui ho lavorato così duramente per tutta la mia vita - ha sottolineato Swiatek -. Sia io che il mio team abbiamo dovuto affrontare uno stress e un’ansia tremendi. Ora tutto è stato spiegato con cura, e da zero posso tornare a ciò che amo di più. So che sarò più forte che mai".

Il caso, per certi versi, ricorda quanto la quesione Clostebol che ha coinvolto Sinner pochi mesi fa. Qui, l'Itia ha accettato il legame tra il test positivo e la contaminazione attraverso un farmaco regolamentato senza prescrizione medica (melatonina). Si tratta di un prodotto venduto in Polonia, che Iga Swiatek aveva assunto per problemi di jet lag e sonno. Come per Sinner, dunque, una violazione non intenzionale. In relazione al livello di colpa della Swiatek, poiché il prodotto contaminato era un farmaco non prescritto regolamentato nel suo Paese di origine e di acquisto, considerando tutte le circostanze del suo utilizzo, il livello di colpa è stato riassunto come "Nessuna colpa o negligenza significativa".

L'Itia ha quindi proposto alla campionessa polacca una sospensione di un mese e il 27 novembre 2024 la giocatrice ha accettato la sanzione. La Swiatek è stata sospesa provvisoriamente dal 22 settembre al 4 ottobre, saltando tre tornei: il WTA 500 di Seoul e i WTA 1000 di Pechino e Wuhan. La vincitrice di cinque prove del Grande Slam ha anche perso il premio in denaro del Cincinnati Open, il torneo giocato dopo il test. La contaminazione è stata confermata dallo Sports Medicine Research & Testing Laboratory e verificata da un esperto scientifico indipendente accreditato dalla Wada. Una volta completati i test che hanno confermato la versione della giocatrice, l'Itia non si è opposta alla revoca della sospensione provvisoria.

Poiché la polacca ha presentato ricorso contro la sospensione provvisoriadall'avviso e tale ricorso è stato accolto, in linea con i regolamenti non è stato reso pubblico. Il periodo di stop, per l’atleta, terminerà il 4 dicembre.