Tennis, Errani-Paolini volano in finale agli Internazionali d'Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale di doppio agli Internazionali d'Italia. Le due azzurre a Roma sono campionesse in carica e hanno battuto in due set (doppio 6-4) la coppia russa Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Ora affronteranno le vincenti della sfida fra la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens contro le australiane Ellen Perez e Storm Hunter.

Alla quarta sfida nel circuito, due vittorie per le azzurre (alle Olimpiadi e a Doha), una per le russe (agli Australian Open), le quattro tenniste si conoscono alla perfezione. La coppia italiana piazza nel quinto gioco il break che decide il primo set. Poi, sul servizio di Paolini, consolida il vantaggio: 4-2. Jasmine e Sara giocano in simbiosi, una perfetta da fondo campo, l'altra capace di fare la differenza a rete. Le due russe picchiano tanto ma vanno spesso fuori giri. Sul 5-4 le azzurre vanno sotto 15-30, a qul punto ci pensa Errani con tre volée risolutive. Primo set archiviato: 6-4.

Errani and Paolini take the first set in the doubles semifinal against Andreeva and Shnaider!

Nel secondo parziale Sara e Jasmine partono forte e conquistano il break in avvio, ma le russe reagiscono e fanno 2-2. Sul 3-2 le azzurre salvano due palle break ma non la terza. Le avversarie scappano 4-2, poi la Shnaider perde il servizio ed è di nuovo parità (4-4). Poi c'è un altro break, con una super Paolini, incontenibile a suon di colpi vincenti. Si chiude 6-4, con quattro giochi di fila per le italiane.

"C'è tantissima gioia e soddisfazione per questa finale". Lo ha detto Errani dopo la vittoria in semifinale. "Siamo state solide e attente e siamo felicissime" , ha aggiunto Errani che parlando della compagna di doppio ha concluso: "Non è facile giocare sia singolo che doppio, ha dato tutto anche oggi e la posso solo ringraziare". Paolini parla invece delle avversarie di oggi, Andreeva-Shnaider, le due russe battute anche nella finale dei Giochi di Parigi. "È sempre tosta giocare contro di loro - dice -, lo abbiamo fatto diverse volte, ma oggi è stato un match molto buono".

Sara e Jasmine, oro olimpico a Parigi 2024, sono reduci da un super 2024: oltre ai Giochi e alla vittoria in Billie Jean King Cup, si sono imposte a Roma, a Pechino e a Linz e sono arrivate in finale al Roland , partecipando a fine anno alle Finals di Riad. Questa è l’ottava finale per loro nel circuito, considerando pure il titolo a Monastir nel 2023, la finale a Doha nel 2025 e la finale a Melbourne (Wta 250) nel 2022.