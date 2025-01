Il tennis italiano spera anche nel doppio: Vavassori e Bolelli a un passo dal trofeo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una volta si diceva che il doppio migliore del mondo era John McEnroe con qualsiasi altro compagno. Certo, i tempi sono cambiati ma sicuramente Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono una delle coppie più forti lo hanno dimostrato anche quest'anno a Melbourne. Sono arrivati in finale, hanno battuto Goransson e Verbeek questa mattina e adesso potranno disputare ancora una volta, come l'anno scorso, la partita decisiva per vincere il trofeo. È stato un bel risultato per due ragazzi che si stanno allenando e che hanno come obiettivo di diventare la coppia numero uno del mondo anche nel ranking. Per questo sono partiti molto a spron battuto in questa stagione dove Vavassori ha giocato già la United Cup, Bolelli si è preparato e insomma i due ragazzi sono molto convinti. Bolelli ha vinto 10 anni fa il torneo con Fognini e si vuole ripetere. Vavassori, ovviamente vuole ripetere l'esperienza vissuta a New York con Sara Errani.

Hanno buone possibilità, giocano contro gli Heliovaara e Patten, che sono una coppia formata e molto esperta.

Ma certamente quest'anno arrivano con qualcosa in più. Insomma, possiamo tifare per questi due ragazzi in una specialità che ha avuto per un certo periodo un momento difficile, ma che adesso grazie a Vavassori e a Borelli fa sperare il tennis italiano anche in doppio.