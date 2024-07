Tennis, tutte le sfide degli italiani ai Giochi

Il sorteggio dei tabelloni di tennis presso Le Club des Loges, al Roland Garros, sancisce il via sul grande tennis dei giochi della XXXIII Olimpiade. Quindici medaglie da assegnare sui campi della terra rossa parigina, per un totale di 184 tennisti in rappresentanza di 41 nazioni. I tabelloni del singolare - sia maschile che femminile - saranno composti da 64 giocatori. I tornei di doppio avranno 32 coppie, mentre nel doppio misto ci saranno 16 coppie. L'Italia, orfana di Jannik Sinner, porta in dote 9 atleti fra tutti e cinque i tornei. Gli azzurri non hanno mai conquistato la medaglia più pregiata in questa disciplina e, l'unica fino ad ora conquistata, è un bronzo datato Parigi 1924, grazie a Uberto de Morpurgo. Regola fondamentale delle Olimpiadi è quella che, a differenza degli altri tornei, i giocatori della stessa nazionalità non possono incontrarsi prima dei quarti (se ci sono, come nel caso dell'Italia, quattro tennisti) o prima delle semifinali (se ci sono, come la Serbia, due tennisti).

Gli accoppiamenti

L'ordine del sorteggio prevede che prima verrà composto il tabellone del doppio femminile, poi quello del doppio maschile, a seguire quello del doppio misto; infine ci sarà il sorteggio del tabellone singolare. Sara Errani e Jasmine Paolini debutteranno contro le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun. Il cammino, poi, prevede le olandesi Arantxa Rus e Demi Schuurs o le francesi Caroline Garcia e Diane Parry. Possibile quarto di finale contro le brasiliane Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani. Cocciaretto e Bronzetti al primo turno troveranno invece le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo. Nel doppio maschile, i numeri 1 del seeding Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la gara inaugurale contro gli spagnoli Carreno Busta e Granollers, mentre per il duo Darderi-Musetti ci saranno i cileni Jarry e Tabilo.

Nel singolare femminile Jasmine Paolini trova la rumena Ana Bogdan, mentre la Cocciaretto sfiderà la russa Shnaider; per Bronzetti sorteggio proibitivo contro Donna Vekic. Nel tabellone maschile, la testa di serie numero 11 Lorenzo Musetti sfiderà il beniamino di casa Gael Monfils, Andrea Vavassori che ha beneficiato del forfait di Sinner trova lo spagnolo Pedro Martinez. Altra sfida Italia-Francia con Matteo Arnaldi che affronterà Arthur Fils, mentre Luciano Darderi affronterà il numero 13 al mondo Tommy Paul. Curiosità nel singolare maschile, dove Novak Djokovic e Rafael Nadal potrebbero sfidarsi nel secondo turno. Attesa infine per il doppio misto, dove il sorteggio è stato rimandato per problemi tecnici.

Il tabellone maschile

Nel tabellone maschile, dopo il forfait di Sinner, è Novak Djokovic la testa di serie numero 1, seguito da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev – campione olimpico in carica – e Daniil Medvedev. Occhi puntati anche su Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, oltre a Rafa Nadal. In casa Italia sono quattro i tennisti presenti. Si parte dalla testa di serie numero 11, Lorenzo Musetti – fresco semifinalista di Wimbledon –, con lui anche Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Andrea Vavassori, che ha sostituito il numero uno al mondo. Assente Matteo Berrettini, uno dei più in forma in questo momento, fermato da una regola: un giocatore infortunato o costretto a dare forfait può essere avvicendato solo con un connazionale che è già presente ai Giochi nel tabellone del doppio. Una sostituzione era possibile solo nel caso in cui il forfait di Sinner fosse arrivato entro il 18 luglio, dal giorno seguente la regola è piuttosto chiara. A comandare, in questo caso, è il ranking Atp. Dopo il Roland Garros, la classifica ha sbarrato la strada a Berrettini che non era presente nel tabellone principale. Il tennista romano disse: “Non sono pronto, torno sull’erba”, consapevole che quella decisione lo avrebbe potuto tagliare dal tabellone olimpico. È stato proprio il secondo in ordine temporale degli Slam a definire i posti per nazione e ad impedire, contestualmente, a Berrettini di beneficiare del ranking protetto, che è stato il salvagente a cui s'è aggrappato Rafa Nadal: sia lui che Carreno Busta, infatti, sono riusciti a entrare per il rotto della cuffia grazie alla norma che consente a tennisti reduci da infortuni che hanno comportato almeno 6 mesi di inattività di usufruire della classifica vantata al momento dell'ultimo torneo disputato.

Il tabellone femminile

Nel tabellone femminile, invece, tutti gli occhi sono puntati sulla polacca Iga Swiatek. La ventitrenne vanta quattro vittorie sulla terra rossa parigina e parte con i favori del pronostico, in forza della posizione numero 1 sia in classifica Wta che nel seeding. A completare la top 3 troviamo l’americana Coco Gauff, campionessa in carica dello Us Open ed Elena Rybakina, vincitrice di Wimbledon nel 2022 e terza grazie al forfait di Aryna Sabalenka. A far sorridere i tifosi italiani è, però, la testa di serie numero 4, Jasmine Paolini. La tennista toscana viene da tre mesi incredibili – iniziati in vero a febbraio con la vittoria del 1000 a Dubai – nei quali ha raggiunto per due volte consecutive l’atto conclusivo sia al Roland Garros che a Wimbledon. Occhi puntati anche su Barbora Krejčíková, fresca vincitrice di Wimbledon e vincitrice del Roland Garros nel 2021. A difendere il tricolore ci sono anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. La marchigiana, attuale numero 46 al mondo, vanta una vittoria in palmares in un 250 a Losanna su terra battuta e una sola vittoria contro una top 10, sempre sulla stessa superficie, contro Petra Kvitová; durante l’ultimo torneo parigino ha chiuso il suo cammino al quarto turno. La romagnola, invece, attualmente numero 67 al mondo, vanta una vittoria in un 250 a Rabat, lo scorso anno e un 125 a Contrexéville a luglio, entrambi su terra rossa.

I doppi della speranza

Le speranze iridate dell’Italia tennistica, però, non si fermano ai due singolari. Nel doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dopo il ritiro di Sinner, sono i numeri 1 del seeding, mentre Musetti farà coppia con Luciano Darderi. Occhi puntati su Carlos Alcaraz e Rafael Nadal che cercheranno di portare a casa una ulteriore medaglia iridata. Menzione a parte merita Andy Murray che con le Olimpiadi francesi – giocherà solo il doppio, non il singolare – concluderà definitivamente, dopo due ori olimpici, la sua carriera da professionista. Nel doppio femminile spazio a Jasmine Paolini e Sara Errani, che scendono in campo con la testa di serie numero 3, con alle spalle una finale al Roland Garros persa contro il duo Gauff-Siniaková e la vittoria nel 1000 di Roma, in un seeding comandato dalle forti statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, a precedere le ceche Barbora Krejčíková (vincitrice di Wimbledon nel singolare contro Paolini) e Katerina Siniaková. Anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti saranno nel tabellone di doppio femminile. Speranze anche per il doppio misto, dove scenderanno in campo Andrea Vavassori e Sara Errani. A contedere loro una medaglia ci saranno tantissime coppie di lusso: i russi Daniil Medvedev e Mirra Andreeva, gli statunitensi Taylor Fritz e Coco Gauff, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Gabriela Dabrowski, i greci Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, i tedeschi Alexander Zverev e Laura Siegemun e i kazaki Elena Rybakina e Alexander Bublik.

Calendario completo del torneo di tennis

Sabato 27 luglio: Singolare maschile – Trentaduesimi, Singolare femminile – Trentaduesimi, Doppio maschile – Sedicesimi, Doppio femminile – Sedicesimi

Domenica 28 luglio: Singolare maschile – Trentaduesimi, Singolare femminile – Trentaduesimi, Doppio maschile – Sedicesimi, Doppio femminile – Sedicesimi



Lunedì 29 luglio: Singolare maschile – Sedicesimi, Singolare femminile – Sedicesimi, Doppio maschile – Ottavi, Doppio femminile – Ottavi, Doppio misto – Ottavi



Martedì 30 luglio: Singolare maschile – Sedicesimi, Singolare femminile – Ottavi, Doppio maschile – Quarti, Doppio femminile – Ottavi, Doppio misto – Ottavi



Mercoledì 31 luglio: Singolare maschile – Ottavi, Singolare femminile – Quarti, Doppio maschile – Semifinali, Doppio femminile – Quarti, Doppio misto – Quarti



Giovedì 1° agosto: Singolare maschile – Quarti, Singolare femminile – Semifinali, Doppio femminile – Semifinali, Doppio misto – Semifinali



Venerdì 2 agosto: Singolare maschile – Semifinali, Singolare femminile – Finale per il bronzo, Doppio maschile – Finale per il bronzo, Doppio misto – Finale per il bronzo e Finale per l’oro



Sabato 3 agosto: Singolare maschile –

Finale per il bronzo, Singolare femminile – Finale per l’oro, Doppio maschile – Finale per l’oroDomenica 4 agosto: Singolare maschile – Finale per l’oro, Doppio femminile – Finale per il bronzo e Finale per l’oro