Tutto facile per Sinner con Ruusuvuori: l'azzurro vola in semifinale a Miami

Jannik Sinner prosegue la sua marcia inarrestabile e approda in semifinale a Miami. Il tennista altoatesino liquida con il punteggio di 6-3 6-1, il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 54 del mondo, in appena 74 minuti di gioco, molto meno dell'interruzione per pioggia, che ha fermato il match per oltre due ore all'inizio del secondo set.

Grazie a questa vittoria l'azzurro centra la terza semifinale in un 1000 della carriera, la seconda a Miami dopo quella del 2021 e la seconda consecutiva dopo Indian Wells. Sinner è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali nel 'Double' americano nella stessa stagione prima di compiere 22 anni dopo Agassi (1990), Courier (1991), Djokovic (2007), Murray (2007, 2009), Nadal (2008) e Alcaraz (2022). Ora attende il vincitore dell’altro quarto di finale, tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, entrambi incontrati a Indian Wells, dove ha battuto l'americano e perso contro lo spagnolo, numero 1 del ranking ATP.

La partita

L'inizio partita è all'insegna dell'equilibrio. Incidono le condizioni di grande umidità e palla più pesante nel gioco di Jannik, protagonista di un avvio ad intermittenza. È proprio l'azzurro ad annullare la prima palla break dell'incontro sul 2-2 con un ace. Nel game successivo Sinner mette la freccia e conquista il break, indirizzando la partita su un binario a lui favorevole. Ruusuvuori cala nelle prime al servizio e cede ancora la battuta. Grazie ad una risposta vincente da applausi, Sinner porta a casa il primo set: 6-3 in 36' per Jannik.

L'inerzia è tutta a favore dell'altoatesino che si porta subito sul 2-0, conquistando quattro game consecutivi. Come previsto dalle previsioni arriva la pioggia a fermare il match, interrotto sul 6-3 2-0 15-15. Si riprende dopo più di due ore e dieci minuti e la partita fila via liscia senza problemi per Sinner. Sotto gli occhi dei coach Cahill e Vagnozzi, Jannik spinge con grande sicurezza, evidenziando il divario con il suo avversario mai così netto negli altri precedenti tra i due. Per fare punti, Ruusuvuori deve fare gli straordinari e prova a difendere strenuamente il servizio ma nulla può nel game lunghissimo sul 4-1. Nonostante la resistenza del finlandese, Sinner conquista un altro break e chiude con autorità con un netto 6-1.

12-1 in completed matches in Miami @janniksin gets past Ruusuvuori 6-3 6-1 to make back-to-back Sunshine Swing semi-finals!#MiamiOpen pic.twitter.com/AaFS7Du241 — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2023