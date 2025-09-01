Us Open, Musetti annienta Munar e vola ai quarti di finale

Sontuoso, eccellente, impeccabile: Lorenzo Musetti ha vinto una gara splendida contro lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-1 in poco più di un'ora e mezo di gioco arrivando per la prima volta in carriera ai quarti degli Us Open. Una gara senza storia dove il 23enne di Carrara è stato padrone del campo per lunghi tratti della gara con l'avversario apparso più volte impotente di fronte alle giocate dell'azzurro. Sarebbe un quarto di finale storico se dovesse incontrare Jannik Sinner che all'1 di notte ora italiana affronterà il kazako Bublik.

Le parole del vincitore

Al termine della gara, Musetti ha dichiarato: " Sapevo che oggi sarebbe stata dura, sono molto emozionato. L'ultimo mese è stato terribile, era triste per il mio tennis, gioco e risultati. Ho perso tre gare dure con tante chance ma il tennis è così, devi rimanere lì ed essere presente. Sono fiero di quanto fatto nelle ultime settimane. Voglio ringraziare il mio team che mi ha aiutato in questi mesi difficili. Questa partita l'ho preparata bene, performance solida nel secondo set, uno dei migliori della vita, non sbagliavo mai, è bello avere quelle sensazioni in campo ". Alla domanda di cosa ha cambiato dopo Cincinnati, sul servizio, Lorenzo ha spiegato che andava cambiato qualcosa, semplificata la meccanica. " C'è sempre possibilità di migliorare, sono molto felice dei cambiamenti che abbiamo fatto ".

Il possibile derby con Sinner

" Speriamo in un derby con Jannik, non vedo l'ora di scoprire chi sarà il mio prossimo avversario, forza Italia ", ha concluso Musetti nella sua intervista in campo. Incrociando le dita, sarebbe la prima volta nella storia che due tennisti italiani si affrontano così avanti in un torneo del Grande Slam.

La vittoria di Musetti

Il primo set si apre con un break di Lorenzo al terzo game che gli consente di salire 2-1 e confermare sul turno di servizio successivo, già 3-1 e un segnale importante all'avversario spagnolo di solidità. Servizio, dritto e rovescio funzionano alla perfezione, si arriva così molto agevolmente al 6-3 grazie al secondo e decisivo break. Il secondo set indirizza la gara verso il carrarino che non lascia scampo allo spagnolo: ben tre break iniziando dal secondo game, perfetto in tutto e in molti game lascia a zero Munar che è totalmente in tilt, Lorenzo padrone del campo.

Just 4 games dropped as the Italian makes his first US Open quarterfinal! pic.twitter.com/NyxStQzMhZ — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2025

Ilè una cavalcata vincente verso la vittoria: al terzo game arriva il break che indirizza definitivamente il match visto che poi arrivano consecutivamente il 4-1, 5-1 e successivo 6-1 con la gara chiusa con un ace.