Us Open, Paolini eliminata: Muchova vince in due set

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Jasmine Paolini agli Us Open, ultimo torneo dell'anno dello Slam: l'azzurra, numero 5 del ranking Wta, è stata sconfitta in due set dalla tennista ceca Karolina Muchova, numero 52 del mondo, con un doppio 6-3 dopo un'ora e nove minuti di gara. L'avversaria è stata superiore mentre la nostra Jasmine non è mai riuscita a dare l'impressione, quest'oggi, di potercela fare. I numeri sono significativi: soltanto il 57% di punti ottenuti con la prima di servizio e il 50% con la seconda contro il 79% e 73% dell'avversaria. Ricordiamo che la tennista di Castelnuovo di Garfagnana ha vissuto un 2024 fin qui eccezionale culminato con la vittoria dell'oro olimpico a Parigi in doppio con Sara Errani oltre alla doppia finale tra Roland Garros e Wimbledon.

È davvero un peccato visto che l'inizio del primo set sembrava promettente e che potesse riservare un finale ben diverso: al terzo game ecco il break di Jasmine che sale 2-1 e poi 3-1 ma qui la gara cambia con la Muchova brava a recuperare e inanellare addirittura cinque game consecutivi fino a vincere il set 6-3. Nel secondo set c'è una mini-reazione di Paolini che vince il primo game e spezza l'egemonia della ceca che rimane comunque superiore nel variare il gioco con costanti cambi di direzione e traiettorie: fino al 3-3 la gara è ancora in equilibrio ma poi la Muchova accelera, conquista il break decisivo che le consente di ottenere un altro 6-3 dopo poco più di un'ora di gioco. Adesso la ceca dovrà vedersela ai quarti di finale con una tra la danese Caroline Wozniacki e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

Nine months out. Grand Slam quarterfinalist again.



Karolina Muchova, everyone pic.twitter.com/TEuYhx3u21 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2024

I due impegni costanti tra singolare e doppio sono stati certamente gravosi ma è l'intera stagione che è stata senza fiato: Paolini ha raggiunto il suo best ranking (numero 5 del mondo) scalando

posizioni su posizioni e arrivando in fondo a tanti tornei. Come detto, quest'anno si è aggiunto anche l'impegno olimpico che l'ha fatta tornare in Toscana con l'oro al collo assieme alla sua compagna di avventure, Sara Errani.