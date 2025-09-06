Us Open, Sinner soffre ma batte Auger-Aliassime in 4 set: domenica la finale dei sogni con Alcaraz

Non senza sofferenze ma ecco materializzarsi la finale pronosticata già due settimane fa: Jannik Sinner raggiunge in finale agli Us Open Carlos Alcaraz dopo la vittoria in 4 set contro il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 21 minuti. Tutto sembrava presagire un'altra gara senza sudare troppo ma la sofferenza c'è stata eccome per un problema agli addominali al termine del secondo set poi risolto alla grande.

Le parole di Sinner

"Una stagione fantastica. E trovarmi in un'altra finale di Slam alla fine della stagione è bello. È stata una partita dura, sono molto contento ", ha dichiarato Jannik Sinner dopo aver conquistato la finale degli Us Open. Quando gli è stato chiesto cosa fosse successo nel medical time-out, il numero uno del mondo ha risposto che " non c'è nulla di serio, sono riuscito a servire più forte dopo. Non ci sono scuse, domenica sarà speciale, di nuovo una bellissima finale vediamo cosa succederà ". Dopo la gara in conferenza stampa ha speso parole d'elogio anche per il suo avversario capace di vincere un set e ricordare l'importanza degli Us Open. " È fantastico, gli Slam sono i tornei più importanti, soprattutto l'ultimo dell'anno. Non poteva andare meglio di così. Con Felix ci siamo affrontati nell'ultimo torneo, a Cincinnati, ma è migliorato, colpisce molto meglio" .

La vittoria in 4 set di Jannik

Pronti via, il primo set è un copione già scritto di tante altre gare vissute fin qui con Sinner che si mostra subito solido, non lascia respisare l'avversario colpendo benissimo da fondo campo e mettendo dentro colpi sopraffini. È così che arriva facilmente il 3-0 con il primo break strappato al canadese nel secondo game e un altro al sesto game (5-1) che gli consente di chiudere agevolmente 6-1. Nel secondo set la gara cambia: Auger-Aliassime è più solido, si gioca sul filo dell'equilibrio fino a quando Jannik perde il punto su battuta all'ottavo game: 5-3 per il canadese che serve per il set e chiude 6-3. Subito dopo la grande apprensione con l'altoatesino che non è al 100% e ha bisogno delle cure mediche.

All'inizio del terzo set, però, i segnali sono buoni: Sinner torna solido con il servizio e le prime palle con la gara che cambia sul 3-2 a suo favore quando strappa un break a Felix salendo 4-2 e consolidando il vantaggio nel game successivo. Il 6-3 non gli può sfuggire e arriva poco dopo. Il quarto set è inizialmente duro con il canadese che si procura palle break nel secondo e quarto game ma Jannik le annulla tutte (2-2), poi il campione mette la freccia e nel quinto game ecco lo strappo decisivo con la battuta strappata all'avversario (3-2) e successivo allungo (4-2). Non succede più nulla di eclatante, Jannik chiude 6-4 dopo oltre tre ore di battaglia.

"Tanta fiducia per la finale"

" Non diamo niente per scontato. Arrivare a un'altra finale è qualcosa di incredibile ", ha dichiarato Simone Vagnozzi, uno dei due coach di Jannik Sinner, dopo la vittoria contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Sinner "arriva in finale con tanta fiducia, con tutto l'anno che ha giocato molto bene. Sarà un match difficilissimo con Carlos che sta giocando altrettanto bene. Sarà uno spettacolo anche domenica ", ha aggiunto Vagnozzi mettendo in evidenza che il match contro lo spagnolo sarà " complicatissimo come sempre. Ci dobbiamo preparare. Jannik deve scendere in campo con la tranquillità di aver fatto un ottimo torneo, poi vediamo ".

A chi gli ha domandato sulle condizioni di salute del numero uno al mondo dopo le cure ricevute durante la partita contro il canadese, il

Ha avuto un pò di fastidio all'addominale a un certo punto, ma poi trattandolo con il fisio è andato via. Penso che non sia niente di grave. Penso che sia abbastanza tranquillo per domenica

Reaches a Grand Slam final and a milestone in the same night. pic.twitter.com/ao7t19cX4G — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

coach ha risposto. "".