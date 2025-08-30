Us Open, Sinner contro Shapovalov: Jannik subisce un break | 2-5

7° game: il canadese è solidissimo, riesce anche un pallonetto a Sinner, sale 40-15, Jannik accorcia le distanze (40-30) e poi è bravo ad arrivare per la prima volta ai vantaggi. Attacco in controtempo di Shapovalov vale il vantaggio e alla fine la spunta lui, 5-2.

6° game: Sinner si rifà con il servizio, 40-15 e successivo punto che accorcia le distanze, 4-2.

5° game: Shapovalov vola con il suo servizio, 40-15 frutto del terzo ace e 4-1. Inizio in salita per Jannik.

4° game: alla battuta nuovamente Jannik, l'altoatesino va sotto 0-30 ma poi accorcia e mette in campo il primo ace della partita, 30-30. Dopo una buona risposta del canadese, Sinner va sotto 30-40 con la prima palla break dell'avversario. Risposta profonda di Shapovalov che vale il 3-1.

3° game: al servizio nuovamente il canadese che mostra di essere altrettanto solido con questo fondamentale, conquista un altro 40-0 e si porta sul 2-1.

2° game: tocca a Sinner che serve per la prima volta nella gara, molto solido con la battuta e il dritto, 40-0 e 1-1.

1° game: parte subito forte Shapovalov con il servizio, 40-0 e 1-0