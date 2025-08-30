Us Open, Sinner contro Shapovalov: Jannik subisce un break | 2-5

Jannik Sinner nuovamente in campo per la gara del terzo turno degli Us Open che finora gli ha visto fare un percorso netto con due vittorie senza perdere nemmeno un set: avversario di giornata ilcanadese Denis Shapovalov. La gara è valida per il terzo turno e vale l'accesso agli ottavi di finale dello Slam americano. Il Giornale segue il match in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 1° set
7° game: il canadese è solidissimo, riesce anche un pallonetto a Sinner, sale 40-15, Jannik accorcia le distanze (40-30) e poi è bravo ad arrivare per la prima volta ai vantaggi. Attacco in controtempo di Shapovalov vale il vantaggio e alla fine la spunta lui, 5-2.
6° game: Sinner si rifà con il servizio, 40-15 e successivo punto che accorcia le distanze, 4-2.
5° game: Shapovalov vola con il suo servizio, 40-15 frutto del terzo ace e 4-1. Inizio in salita per Jannik.
4° game: alla battuta nuovamente Jannik, l'altoatesino va sotto 0-30 ma poi accorcia e mette in campo il primo ace della partita, 30-30. Dopo una buona risposta del canadese, Sinner va sotto 30-40 con la prima palla break dell'avversario. Risposta profonda di Shapovalov che vale il 3-1.
3° game: al servizio nuovamente il canadese che mostra di essere altrettanto solido con questo fondamentale, conquista un altro 40-0 e si porta sul 2-1.
2° game: tocca a Sinner che serve per la prima volta nella gara, molto solido con la battuta e il dritto, 40-0 e 1-1.
1° game: parte subito forte Shapovalov con il servizio, 40-0 e 1-0
Sinner in campo alle 19.15
Dopo la vittoria di Coco Gauff in due set, Sinner è pronto a scendere in campo. Avanza, invece, Lorenzo Musetti ma brutte noziei per Flavio Cobolli costretto al ritiro al terzo set quando era sotto 2-0 dopo aver perso i primi due 6-3 6-2.