Us Open, Sinner non si ferma: Paul battuto in tre set, ora i quarti

Jannik Sinner è sempre più in forma e travolge nettamente l'avversario di turno, l'americano Tommy Paul (numero 14 nel ranking) con il punteggio di 7-6 7-6 6-1 dopo due ore e 42 minuti e raggiunge i quarti di finale degli Us Open dove se la vedrà con il russo Daniil Medvedev. La gara è tirata nei primi due set con il numero uno del mondo che non sbaglia nei momenti decisivi, ossia nei due tie-break per poi concludere in scioltezza nel terzo set. L'altoatesino si prende un altro record: adesso è l'unico, in questa stagione, ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti e quattro i tornei dello Slam.

Le parole di Sinner

Intervistato a caldo a bordo campo al termine della gara, Sinner ha innanzitutto ringraziato il pubblico. " È un grande onore giocare su questo campo. La sessione serale è sempre molto, molto bella. Grazie a tutti per il supporto, è fantastico ". Subito dopo ha analizzato la sua gara. " Di sicuro mentalmente non ho iniziato molto bene. Ero sotto di un doppio break nel primo set. Ho cercato di rimanere lì mentalmente e di sicuro oggi è stata una delle chiavi per vincere questa partita ", ha sottolineato, spiegando che il vento ha condizionato il gioco di entrambi i protagonisti. " Ci sono alcuni alti e bassi ovviamente al meglio dei cinque, è normale. Ma trovare il mio ritmo alla fine della partita spero aiuti per la prossima partita ".

Come è maturata la vittoria

Nel primo set l'azzurro non parte bene: subisce il break di Paul che va sul 3-1 e ne prende un altro ancora, 4-1: sembra finita ma Jannik raddrizza le sorti della gara controbrekkando subito e rimontando l'americano fino al 4-4, una reazione e un tennis da numero uno del mondol. Paul è però bravo ad annullare il set point sul 6-5 e allungare al tie-break: grazie ad ace e servizi vincenti Sinner chiude 7-3 e vince. Il secondo set si gioca sul filo dell'equilibrio e punto a punto: si arriva anche stavolta al tie-break che l'altoatesino fa suo, un altro grande scoglio superato e un 2-0 che lo rilassa molto.

Ilè una cavalcata vincente verso la vittoria finale: Paul si scioglie, Sinner vola subito sul 3-0, l'americano accorcia sul proprio servizio ma è ormai agli sgoccioli, Jannik vince il servizio e sfrutta le palle break per salire 5-1 e servire per il match che si conclude 6-1 raggiungendo meritatamente i quarti di finale.