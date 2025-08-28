Us Open, Sinner sfida Popyrin: a Jannik il 1° set | 6-3, 2-1

Superato agevolmente il primo turno degli Us Open contro il ceco Kopriva, Jannik Sinner affronta sul campo Arthur Ashe di Flushing Meadows il tennista australiano Alexei Popyrin che si trova al 36esimo posto delranking Atp. I due si sono incontrati soltanto una volta in carriera, quattro anni fa a Madrid con la vittoria dell'australiano. Seguiamo la partita raccontandovi le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 2° set
3° game: Popyrin in difficoltà sulla battuta con Sinner che le prende tutte e lo costringe allo 0-30 e con uno smash sotto rete arriva lo 0-40, tre break point. Addirittura a zero lascia il turno di servizio l'australiano, 2-1.
2° game: al servizio adesso tocca a Jannik, arriva agevolmente il 40-0 grazie a un ottimo servizio, poi 40-30 (con un doppio fallo) ma l'australiano sbaglia, punteggio di parità 1-1.
1° game: parte subito forte Popyrin che cerca di scuotersi, 40-15 ed ace che vale l'1-0.
Sinner vince il primo set
9° game: Sinner serve per il set, con servizio e dritto si apre il campo a meraviglia, si porta 40-15 e due set point che concretizza subito, 6-3 dopo 44 minuti.
8° game: Popyrin al servizio per rimanere nel set, c'è molto equilibrio con il 30-30, poi ecco l'ace dell'australiano che sale 40-30 e con un gran dritto accorcia, 5-3.
7° game: subito primo ace della partita per Sinner che copre tutte le parti del campo con rapidità ma con un errore grave da destra con la palla sul nastro da 30-0 arriva il 30-30. Il campione, però, rimedia con un altro ace (40-30) ma è bravo Popyrin a rispondere bene con il rovescio, 40-40. Alla fine due punti consecutivi consegnano il game a Jannik, 5-2.
6° game: alla battuta Popyrin, dal 30-30 l'australiano si porta 40-30 grazie a una risposta in rete di Sinner e arriva il 4-2.
5° game: Sinner al servizio, dal 30-0 al 30-30 con il primo doppio fallo di Jannik ma in modo eccellente con una volee di dritto va 40-30 e chiude alla grande con un dritto pazzesco, 4-1.
4° game: Popyrin cerca di scuotersi con il proprio turno di servizio ma Sinner entra in campo molto bene allontanando, di conseguenza l'avversario. Si arriva sul 15-40, altre due palle break per l'altoatesino: la prima viene annullata e anche la seconda con l'australiano che gioca bene, 40-40. Alla fine la spunta l'australiano, 3-1.
3° game: in battuta Sinner non si fa sorprendere, è molto solido e sale 40-15 per poi "scappare" sul punteggio di 3-0.
2° game: è la volta di Popyrin che ottiene il primo ace della gara mettendo in campo ottime prime di servizio ma Jannik lo costringe all'errore negli scambi più lunghi, 30-30. È di Sinner la prima palla break dopo una grande risposta (30-40) e arriva il 2-0.
1° game: il primo a servire è Sinner, l'altoatesino si porta velocemente sul 40-15 conquistando il primo punto della gara, 1-0.
In attesa di Sinner, Musetti al terzo turno
Jannik Sinner scenderà in campo dopo le ore 20 al termine della gara della Swiatek che ha vinto 6-1, 4-6, 6-4 contro l'olandese Lames. Per i colori azzurri, però, sono già arrivate ottime notizie con la vittoria di Lorenzo Musetti che ha sconfitto nettamente David Goffin 6-4 6-0 6-2 volando al terzo turno.