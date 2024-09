Us Open, super sfida Sinner-Medvedev: i precedenti e quando vedere la gara

Ascolta ora 00:00 00:00

Si può considerare a tutti gli effetti la finale anticipata degli Us Open anche se la gara sarà valida soltanto per i quarti di finale del torneo che vale uno Slam: il numero uno del mondo, Jannik Sinner, contro il russo Daniil Medvedev (numero 5 del ranking) si daranno battaglia nella giornata di mercoledì 4 settembre con orario ancora da definire.

Come arrivano alla sfida

Per entrambi l'attuale stato di forma è eccezionale con un cammino molto simile perdendo soltanto un set in tutto il torneo: hanno superato in quattro set lo scoglio degli avversari al primo turno per poi proseguire abbastanza in scioltezza al secondo e terzo turno vincendo in tre set e risparmiando energie preziose. Agli ottavi di finale, il russo ha praticamente asfaltato il portoghese Borges al quale ha lasciato soltanto quattro game in tre set (vittoria per 6-0, 6-1, 6-3). Discorso simile per il nostro Sinner che nelle ultime ore ha avuto la meglio contro l'americano Paul vincendo i primi due set al tie-break e concludendo trionfalmente con un 6-1. La gara, per ovvie ragioni, si presenta molto equilibrata e difficilmente uno dei due riuscirà a spuntarla soltanto in tre set.

Le parole dei protagonisti

" Con Medvedev sarà un match molto duro, sia dal punto di vista fisico sia mentale, sarà una bella sfida", ha dichiarato Sinner dopo la vittoria contro Paul. " Sinner? Abbiamo quasi sempre giocato dei match molto molto duri, eccetto un paio. E proverò a pensare maggiormente alla nostra sfida di Wimbledon, rispetto a quella di Melbourne ", ha invece dichiarato Daniil Medvedev in vista del match contro l'azzurro aggiungendo che i due ormai si conoscono molto bene. " Cerchiamo di capire cosa farà l'altro, ma poi alla fine la decisione arriva sempre sui momenti decisivi: la palla break, il set-point...Senza dubbio sono consapevole del fatto che se voglio batterlo dovrò dare il meglio di me stesso" , ha concluso il russo.

I precedenti

Sono già ben 12 le volte che Sinner e Medvedev hanno gareggiato in tornei Atp con i precedenti che sorridono al russo il quale conduce con sette vittorie a cinque: se la loro "prima volta" risale a Marsiglia 2020 con la vittoria del russo in tre set, negli ultimi tempi a gioire maggiormente è stato il nostro Jannik che dai China Open del 2023 ha inanellato una serie di cinque vittorie consecutive culminate con la vittoria in finale agli Australian Open di quest'anno, rimontando due set, che sono valsi il primo torneo dello Slam. La serie positiva per Jannik, però, si è interrotta a Wimbledon quando il russo si è imposto in cinque set proprio ai quarti di finale.

Quando e dove vedere la gara in tv

Come anticipato, il programma degli Us Open prevede che i quarti di finale maschine inizino già nella giornata odierna ma la gara di Sinner e Medvedev sarà mercoledì 4 (c'è sempre almeno un giorno di riposo tra un match e l'altro).

Nelle prossime ore sapremo se i due si affronteranno alle ore 12 americane (le 19 in Italia) dinel turno diurno oppure se finiranno nel serale con inizio alle ore 19 di New York (l'1 di notte in Italia). Come per le altre gare, sarà possibile vedere il match sui canali Sky che ha acquisito i diritti tv, su SuperTennis e su Now Tv.