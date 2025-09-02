Us Open, tifoso prova a rubare dal borsone di Sinner: cosa è successo

Ci sono certi limiti che non possono essere mai superati o giustificati anche se si è giovani tifosi e non si vede l'ora di una foto o un autografo con il proprio beniamino. Questo, però, non autorizzerà mai a fare i furbasti o i ladruncoli da quattro soldi come ha provato a fare un ragazzo mentre Jannik Sinner, dopo la vittoria schiacchiante contro Alexander Bublik agli ottavi di finale degli Us Open, ha provato ad aprirgli il borsone prima di essere prontamente bloccato.

La sequenza video

Sta diventando virale sui social una breve sequenza video in cui si vede Jannik avvicinarsi ai suoi giovani tifosi a bordo campo: mentre l'altoatesino era distratto, un giovane ragazzo con assoluta nonchalance mette le mani sul borsone che tiene in spalla Sinner trovando le cerniere e prova ad aprirle. Nemmeno due secondi dopo, però, un uomo della sicurezza si accorge di questo gesto e prontamente lo blocca spostandogli la mano. Cosa volesse fare e cosa volesse rubare, credendo di farla franca davanti a tantissime persone, non è dato saperlo: un gesto sciocco, oltre che inutile, che lo ha fatto diventare suo malgrado famoso e riconoscibile in tutto il mondo.

This guy tried to steal something from Sinner’s bag pic.twitter.com/Y7aodkrmyH — Olly Tennis (@Olly_Tennis_) September 2, 2025

La reazione di Sinner

Con la calma e la compostezza che lo contraddistinguono, il numero uno del mondo non dice nulla ma il suo volto parla come se avesse pronunciato mille parole: lo guarda dritto negli occhi con una mimica che non lascia spazio a interpretazioni e che può essere parafrasata con un "Ma cosa stai facendo?", "Cosa ti salta in mente?". Nell'ultimissimo frame del breve video sembra che il giovane, dopo essere stato fulminato con lo sguardo, abbia capito di aver tentato di fare una stupidaggine sembrando pentito del gesto: se si blocca la sequenza filmata si vedono le mani in gesto di preghiera come a voler chiedere scusa.

Qualora questa sensazione fosse corretta, il ragazzo è

sicuramente sulla buona strada per provare non commettere altre stupidaggini sia in contesti simili ma anche in qualsiasi altra situazione di vita. In ogni caso, dopo l'episodio, Sinner lascia il campo velocemente e va via.