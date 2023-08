Us Open, tutto facile per Berrettini: supera Humbert in 3 set e vola al 2° turno

Ottimo debutto agli Us Open per Matteo Berrettini. Il tennista romano travolge il francese Ugo Humbert (n.33 ranking) in tre rapidi set col punteggio di 6-4, 6-2, 6-2 e approda al secondo turno.

Berrettini conferma di trovarsi a meraviglia sui campi di Flushing Meadows e sfodera una prestazione quasi perfetta. Troppe infatti le sette palle break concesse ma puntualmente annullate da Matteo, che invece in attacco è incisivo e letale. Il match parte nel migliore dei modi, con il break del 2-0. Il primo passaggio a vuoto avviene sul 4-3, con Humbert avanti 40-0. L'azzurro però rimonta e tiene il servizio, chiudendo poi sul 6-4.

Nel secondo set si porta sul 2-2 dopo aver negato il possibile 3-1 al francese e piazza un doppio break approfittando subito delle due occasioni concesse dal suo avversario, che anche con un doppio fallo gli spiana la strada. Senza appello allora, il 6-2, che si ripete nel terzo set in cui, ancora una volta, bastano due break per chiudere il match con lo stesso punteggio. Al secondo turno affronterà un altro transalpino Arthur Rinderknech (73), che ha battuto in tre set l'argentino Diego Schwartzman. Un avversario di cui il Berrettini visto oggi non può avere paura.

2 ore e 24 di gioco e si vola al 2° turno



Avanza anche Matteo Arnaldi, che vince 6-3 il primo parziale e poi sfrutta il ritiro per un infortunio al ginocchio destro dell'australiano Kubler. Ora, uno tra Griekspoor e Fils al secondo turno per il sanremese. Scendono in campo più tardi Lorenzo Sonego contro il qualificato americano Moreno de Alboran e Jannik Sinner che all'1.00 ora italiana affronta il tedesco Hanfmann.

Gli altri italiani

Il quarto slam stagionale non è cominciato per nulla bene per l'Italtennis, che nella prima giornata ha visto eliminati tutti e cinque i suoi rappresentanti - Lorenzo Musetti, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia nel torneo maschile, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in quello femminile -, e aumentano i timori che la presenza azzurra a New York sia ridotta presto al lumicino.

L'eliminazione più inattesa è quella di Musetti, battuto dal francese arrivato dalle qualificazioni, Titouan Droguet (171), col punteggio di 6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. Il toscano si è detto molto deluso dalla sua prestazione. "Oggi non sono mai riuscito a trovare il mio livello e non sono riuscito a mantenere i nervi saldi, a stare tranquillo. E questa è la cosa che mi spiace di più. Gli ultimi tre mesi sono stati buoni e mi fa davvero male che tutto questo sia accaduto a New York. Ora voglio rifarmi in Coppa Davis".

LORENZO



Eliminati anche Stefano Travaglia, che fa bella figura contro statunitense Tommy Paul (6-2, 6-3, 4-6, 6-1), e Marco Cecchinato, sconfitto dal russo Roman Safiullin (6-4, 6-2, 6-0). La prima a uscire di scena era stata Elisabetta Cocciaretto, che ha ceduto 6-2 7-5 alla slovena Juvan. Non si è salvata nella brutta notte italiana nemmeno Jasmine Paolini, che è stata sconfitta in tre set (6-2, 4-6, 6-1) dalla lettone Ostapenko.