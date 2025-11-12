Veronica Confalonieri, chi è la compagna di Musetti: tra il bacio in campo e l’attesa del loro secondo figlio

Un bacio in mondovisione, le lacrime di gioia e una nuova vita che cresce. È un momento magico quello che stanno vivendo Lorenzo Musetti e la sua compagna Veronica Confalonieri, protagonisti di una delle immagini più emozionanti delle ATP Finals di Torino. Dopo la straordinaria vittoria di Musetti contro Alex De Minaur, le telecamere hanno catturato il bacio e l’abbraccio con la fidanzata, incinta del loro secondo figlio.

Torino non è dall’altra parte del mondo, e per questo Veronica, nonostante la gravidanza avanzata, non ha voluto mancare. Si è seduta nel box accanto ai familiari e al team di Lorenzo, sostenendolo punto dopo punto, fino alle lacrime finali.

Chi è Veronica Confalonieri

Il tennis non faceva parte della vita di Veronica, ma è entrato nel suo mondo quasi per destino. Sua sorella Valentine Confalonieri è stata tennista professionista ed è oggi direttrice del Sanremo Tennis Team, oltre a essere sposata con Gianluca Mager, ex numero 62 del ranking ATP.

Ed è proprio grazie a una cena tra amici che Veronica e Lorenzo si sono conosciuti. Sei anni di differenza, lei nata nel 1996, lui nel 2002, ma un’intesa immediata. “ Per lui sono amica, compagna, mamma, un po’ di ogni ruolo ”, aveva raccontato Veronica in un’intervista al Corriere della Sera durante gli Internazionali d’Italia. “ L’ho visto crescere attraverso le sconfitte e maturare nei momenti difficili. Lorenzo è un ragazzo intelligente, che ascolta. Non mi sono mai messa sul piedistallo ”.

Dalla grafica al mondo del tennis

Dopo aver studiato graphic design allo IED, Veronica ha lavorato per anni nel team creativo di Sky Sport, curando l’immagine e la comunicazione visiva di grandi eventi sportivi. Poi la vita è cambiata: il tennis è diventato parte integrante del suo quotidiano, non solo per amore ma anche per famiglia. Nel marzo 2024 è nato il primo figlio della coppia, Ludovico, e tra poco arriverà un altro maschietto, Leandro. Una famiglia giovane ma già molto unita, che accompagna Musetti in ogni tappa della sua carriera.

La maturità di Lorenzo

Per lo stesso Musetti, la paternità è stata una svolta. “ È stato un colpo ”, aveva ammesso il tennista, “ ma anche la scoperta più bella della mia vita ”. Da allora, la sua crescita dentro e fuori dal campo è stata evidente. L’amore per Veronica e il ruolo di padre lo hanno reso più solido e concentrato.

La loro relazione, nata nel 2021 e resa ufficiale poco dopo anche sui social, è oggi una storia matura e piena di complicità. Durante i tornei è capitato spesso di vederli insieme, con Ludovico nel passeggino al seguito. “ Tra poco ne serviranno due ”, scherzano gli amici.

Un futuro scritto insieme

La vittoria su De Minaur è stata solo l’ultimo capitolo di un percorso condiviso, fatto

di sacrifici, emozioni e amore autentico. In tribuna, tra le lacrime e i sorrisi di Veronica, c’era tutto: il passato, il presente e un futuro che presto accoglierà undella famiglia Musetti.