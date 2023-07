La ceca Vondrousova batte Jabeur in due set e trionfa a Wimbledon

Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon. A sorpresa la tennista ceca (n. 42) ha superato in finale la tunisina Ons Jabeur (6) con il punteggio di 6-4 6-4.

La vincitrice che non ti aspetti. Per la prima volta nella storia a trionfare ai Championships è una giocatrice non compresa nella testa di serie. Una vittoria meritata arrivata grazie ad una maggiore regolarità rispetto alla sua avversaria. Delude invece Jabeur, considerata favorita all'inizio del match. La tunisina soffre eccessivamente la tensione del match e commette tantissimi errori gratuiti, nonostante il comando del gioco resti nelle sue mani. Per lei si tratta della terza sconfitta in una finale del Grande Slam negli ultimi 12 mesi, dopo aver perso la finale di Wimbledon 2022 contro Elena Rybakina e quella degli US Open contro Iga Sviatek. Finisce così il cammino della giocatrice africana che si era conquistata tutte le simpatie del pubblico nelle due settimane del torneo.

Secondo titolo in carriera invece per la tennista ceca, classe 1999, che sceglie il torneo più prestigioso per fare il bis, sei anni dopo la prima vittoria al torneo di Bienne. Protagonista di un exploit nel 2019 al Roland Garros, quando fu sconfitta in finale dall'australiana Barty, è stata protagonista di una delle più grandi sorprese nel circuito femminile. Dopo nove anni la vittoria di Petra Kvitova, una giocatrice ceca torna sul trono di Wimbledon, continuando la grande tradizione del suo Paese iniziata sull'erba iniziata prima con Martina Navratilova (con 9 titoli) e proseguita con Jana Novotna (1 vittoria). Un'altra splendida favola è iniziata oggi a Wimbledon.

La partita

Si gioca col tetto chiuso, condizioni ambientali che in assenza di vento, possono favorire gli slice e le variazioni improvvise della Jabeur. La tunisina parte col piede giusto e fa subito il break del 2-0. Un vantaggio solo illusorio, dopo un game prolungato e tre occasioni sprecate dalla tunisina, Vondrousova fa subito il contro-break. È Jabeur a comandare gli scambi ma anche quella a sbagliare di più. Più regolare invece la ceca, che subisce il gioco dell'avversaria e resta in attesa. Dopo aver salvato quattro palle dell'1-3, Vondrousova fa 2-2. La tunisina continua a fare e disfare da sola prima si porta 4-2 poi perde ancora il servizio. Merito anche della ceca brava a capitalizzare subito le occasioni. Sul 4-4 arriva l'inaspettato black-out di Jabeur, con tre errori di rovescio. Vondrousova si prende il break e a zero chiude il primo set 6-4.

Marketa's magical moment



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Nel secondo set, Jabeur è ancora vittima dei suoi errori e perde subito il servizio. Grazie anche al supporto del pubblico la tunisina che ribalta il punteggio e si porta sul 2-1. La partita continua sulla falsariga del primo set, Jabeur va avanti 3-1 poi sbaglia troppo e si fa recuperare. Sul 4-4 30-30 due errori di dritto della tunisina mandano la ceca a servire il match. Vondrousova non trema, dimostrando ancora una volta di avere i nervi saldi. È lei la nuova regina di Wimbledon.

Le reazioni

"Se penso che l'anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un'operazione e facevo la turista a Londra... che emozione. Quando torni non è facile capire come sarà, speravo di rientrare a questo livello ma sono grata e orgogliosa di me stessa". Così, sotto gli occhi di Martina Navratilova, la ceca Marketa Vondrousova racconta la favola che l'ha portata a conquistare Wimbledon, prima non testa di serie della storia.

"Sono state due settimane molto stressanti e stasera voglio festeggiare con una birra - ha aggiunto sorridendo -. Poi domani è il primo anniversario di matrimonio e sarà davvero bellissimo" , ha proseguito guardando alla tribuna in direzione del giovane marito. La ceca ha poi augurato a Jabeur di vincere a sua volta il torneo: "Ons, sei un'ispirazione per tutte noi, una grande persona. Spero che vincerai, te lo meriti".