Wimbledon 2023: ecco quando gioca Sinner. Chi è l'avversario Schwartzman

Un altro argentino per Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo aver battuto al primo turno Juan Manuel Cherundolo, il tennista altoatesino trova sul suo cammino Diego Schwartzman, attualmente al numero 98 del ranking ATP. Il piccolo tennista albiceleste ha battuto, partendo da sfavorito in tre set, con un netto 6-0 6-3 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic.

Una grande chanche per Sinner, che può proseguire il suo cammino nello Slam londinese, dopo aver ben impressionato all'esordio. Vietato però sottovalutare Schwartzman. Nonostante il lungo periodo di crisi, l'argentino è sembrato in netta ripresa nelle ultime settimane sull'erba. E poi nel tennis si sa, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

12 AZZURRI IN CAMPO

La pioggia del martedì costringe gli organizzatori a programmare ben 87 match oggi, ci sono 12 azzurri in gara. Riparte il derby fra Sonego e Berrettini, con Lorenzo che ha vinto il primo set per 7-6. Sinner e Musetti giocano il loro secondo turno.



Sinner… pic.twitter.com/f8gClW0VZ1 — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) July 5, 2023

Chi è Diego Schwartzman

Argentino, classe '92. El Peque come viene soprannominato è il tennista più piccolo del circuito con soli 170 cm d'altezza. Ha vinto 4 tornei in carriera (Istanbul, Rio de Janeiro, Los Cabos e Buenos Aires). Vanta una semifinale Roland Garros 2020 e la finale agli Internazionali d'Italia nello stesso anno, grazie ai quali raggiunse il suo best ranking al numero 8 della classifica. Alla piccola statura riesce a supplire con una grande caparbietà e forza caratteriale. Un grande regolarista e il suo colpo migliore è il rovescio in controtempo. La più grande pecca è la mancanza di colpi risolutivi, proprio per questo preferisce appoggiarsi sul gioco dell'avversario. La superficie preferita è la terra rossa. Grande appassionato di calcio, è tifosissimo del Boca Juniors e il suo idolo è Diego Armando Maradona. Il suo risultato migliore a Wimbledon è il terzo turno, raggiunto nel 2019 e nel 2021.

I precedenti e le quote

Si tratta del quarto confronto tra Sinner e Schwartzman, il primo sull'erba. Jannik ha sempre vinto nettamente e si candida quindi autorevolmente alla vittoria del match. Il primo confronto è avvenuto ad ottobre 2021 ad Anversa con la netta vittoria dell'azzurro (6-2 6-2). Più recenti gli altri due confronti, il primo ad aprile scorso a Monte Carlo quando Schwartzman si ritiro sotto 6-0 3-1. La settimana dopo i due si sono trovati di fronte sempre sul rosso a Barcellona. Vinse Sinner 6-2 6-4.

Per i bookmakers non ci sono dubbi, Sinner è nettamente favorito. Nel testa a testa la quota per la vittoria dell'agenzia di scommesse Planetwin365 è pari circa a 1.06, mentre il 2 è una sorpresa 8.60 volte la posta. Per i bookie il numero otto del mondo è proiettato verso un altro 3-0, in lavagna a 1.60. Quanto al numero di game, l'opzione Over 29.5 risulta più accreditata (paga 1.54) rispetto all'Under (offerto a 2.33). Una valutazione che si può condividere.

Dove vedere la partita

La sfida tra Sinner e Schwartzman sarà trasmessa su Sky Sport (canale 252) con la telecronaca di Pietro Nicolodi e Stefano Pescosolido, mercoledì 5 luglio. Il match è stato programmato sul Court n. 1 e dovrebbe iniziare (sempre pioggia permettendo) intorno alle 17.15 (ora italiana). Tutto dipenderà dalla durata dei match che lo precedono. Si comincia dal russo Daniil Medvedev contro la wild card inglese Fery e a seguire la beniamina di casa Watson contro la ceca Krejcikova, vincitrice a Roland Garros 2021. Inoltre sarà possibile seguire la partita in streaming su NOW.