Tennis Wimbledon 2023: a quanto ammonta il montepremi del vincitore

Manca sempre meno all'inizio di Wimbledon, l'appuntamento più atteso dell'anno per gli appassionati di tennis. Il terzo Grande Slam della stagione sarà al via dal 3 luglio al 16 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Anche in questa edizione non mancheranno le emozioni e lo spettacolo che da sempre contraddistinguono i Championships. Dopo aver parlato del calendario e di come acquistare i biglietti, scopriamo chi saranno i protagonisti e a quanto ammonta il montepremi.

Over the generations, we've witnessed iconic rivalries, triumphant feats and heroic defeats.



But while the names may change, the drama remains.



New storylines await us, and #Wimbledon will once again be Always Like Never Before — Wimbledon (@Wimbledon) June 12, 2023

I favoriti

Secondo i bookmakers non ci sono dubbi, Novak Djokovic è il favorito numero uno per conquistare il torneo. La quota antepost della Snai è pari a 1.70. Alle sue spalle c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, enfant prodige del tennis spagnolo, ma almeno per il momento poco a suo agio sull'erba. La sua vittoria è quotata a 4.00 da Snai. Più indietro, a 7.50, troviamo il russo Daniil Medvedev, molto più temibile su questa superficie. Più staccato l'azzurro Jannik Sinner quotato a 12, a caccia di conferme dopo i quarti dello scorso anno. Possibile sorpresa anche il finalista dello scorso anno Nick Kyrgios, quotato a 15.00. Data a 20.00 invece la vittoria di Matteo Berrettini, la cui presenza è ancora in dubbio dopo il forfait al Queen's.Tra gli altri nomi troviamo Alexander Zverev (20.00), Taylor Fritz (30.00), Holger Rune (33.00), Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz a (40.00). Spicca Lorenzo Musetti a (100.00).

Gli italiani in campo

Fuori Fabio Fognini per infortunio, ancora in dubbio Matteo Berrettini, in crisi psico-fisica oltre che tecnica da mesi, le speranze azzurre sono riposte in Jannik Sinner (8), Lorenzo Musetti (18) e Lorenzo Sonego (45). I primi due saranno di sicuro teste di serie e potrebbero andare molto avanti nel torneo. Sarà di sicuro protagonista anche Sonego, da cui è lecito aspettarsi grandi sorprese. Nel main draw figura anche Marco Cecchinato (73), ma sarà difficile per lui fare strada sull'erba. Ancora nel limbo Andrea Arnaldi (105), pronto a sfruttare qualche forfait ed accedere al tabellone principale.

Nutrita la truppa italiana al via alle qualificazioni. Ecco chi sono gli azzurri che sognano l'accesso al main draw:

Francesco Passaro (128)

Giulio Zeppieri (129)

Raul Brancaccio (141)

Andrea Vavassori (148)

Luca Nardi (151)

Flavio Cobolli (159)

Riccardo Bonadio (164)

Franco Agamennone (166)

Mattia Bellucci (167)

Luciano Darderi (179)

Andrea Pellegrino (183)

Francesco Maestrelli (201)

Matteo Gigante (204)

Alessandro Giannessi (221)

Chi ha vinto nel 2022

La scorsa edizione è stata vinta da Novak Djokovic, vittorioso in finale contro Nick Kyrgios con il punteggio 4-6 6-3-6-4 7-6. Si è trattata della settima vittoria ai Championships per il campione serbo, vicino all'eliminazione ai quarti di finale contro Jannik Sinner. L'azzurro conduceva 2 set a zero (7-5 6-2) prima della furiosa rimonta di Djokovic, pronto a ribaltare il risultato nei successivi tre parziali in maniera netta (6-3 6-2 6-2). Proprio Sinner era stato grande protagonista nel turno precedente con la vittoria contro Carlos Alcaraz in 4 set (6-1 6-4 6-7 6-3), in una delle sue migliori partite della carriera. Indimenticabile anche l'altro match dei quarti tra Rafa Nadal e Taylor Fritz. Il campione spagnolo vince al tie-break del 5° set giocando praticamente da infortunato, dopo una lotta interminabile. Un match epico, che gli costa il ritiro prima della semifinale contro Kyrgios e che potrebbe essere stata l'ultima partita della leggenda spagnola sull'erba londinese.

Albo d'oro

Con il successo in finale su Kyrgios, Novak Djokovic si avvicina al 're' del Centrale Roger Federer. Il campione serbo, con sette vittorie, affianca due miti come Pete Sampras e William Renshaw. Quest'anno proverà a raggiungere Federer.

1) Roger Federer (Svizzera): 8 vittorie

2003: b Mark Philippoussis (Aus) 7-6, 6-2, 7-6

2004: b Andy Roddick (Usa) 4-6, 7-5, 7-6, 6-4

2005: b Andy Roddick (Usa) 6-2, 7-6, 6-4

2006: b Rafael Nadal (Spa) 6-0, 7-6, 6-7, 6-3

2007: b Rafael Nadal (Spa) 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2

2009: b Andy Roddick (Usa) 5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14

2012: b Andy Murray (Gbr) 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

2017: b Maric Cilic (Cro) 6-3, 6-1, 6-4

2) William Renshaw (Regno Unito): 7 vittorie

2) Pete Sampras (Usa): 7 vittorie

1993: b Jim Courier (Usa) 7-6, 7-6, 3-6, 6-3

1994: b Goran Ivanisevic (Cro) 7-6, 7-6, 6-0

1995: b Boris Becker (Ger) 6-7, 6-2, 6-4, 6-2

1997: b Cedric Pioline (Fra) 6-4, 6-2, 6-4

1998: b Goran Ivanisevic (Cro) 6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-2

1999: b Andre Agassi (Usa): 6-3, 6-4, 7-5

2000: b Patrick Rafter (Aus) 6-7, 7-6, 6-4, 6-2

2) Novak Djokovic (Serbia): 7 vittorie

2011: b Rafael Nadal (Spa) 6-4, 6-1, 1-6, 6-3

2014: b Roger Federer (Svi) 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4

2015: b Roger Federer (Svi) 7-6, 6-7, 6-4, 6-3

2018: b Kevin Anderson (Saf) 6-2, 6-2, 7-6

2019: b Roger Federer (Svi) 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12

2021: b Matteo Berrettini (Ita) 6-7, 6-4, 6-4, 6-3

2022: b Nick Kyrgios (Aus) 4-6, 6-3, 6-4, 7-6

5) Lawrence Doherty (Regno Unito): 5 vittorie

5) Bjorn Borg (Svezia): 5 vittorie

1976: b Ilie Nastase (Rou) 6-4, 6-2, 9-7

1977: b Jimmy Connors (Usa) 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4

1978: b Jimmy Connors (Usa) 6-2, 6-2, 6-3

1979: b Roscoe Tanner (Usa) 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

1980: b John McEnroe (Usa) 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6

Montepremi

L'edizione 2023 assegnerà premi record. I Championships avranno un montepremi totale di 44,7 milioni di sterline, che rappresenta un aumento dell'11,2% rispetto al 2022 e un aumento del 17,1% rispetto alla pre-pandemia nel 2019. I campioni e i secondi classificati del singolare femminile e maschile riceveranno rispettivamente 2,35 milioni di sterline e 1,17 milioni di sterline, con un premio in denaro per questi due risultati che salirà ai livelli del 2019. I giocatori del tabellone principale che perdono al primo turno riceveranno 55.000 sterline, un aumento del 10% rispetto al 2022.

We are pleased to announce record prize money for this year's Championships



Find out more below ⬇️#Wimbledonhttps://t.co/VJq6sfJxil — Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2023

Montepremi singolare maschile e femminile

Vincitore: 2.350.000 sterline

Finalista: 1.175.000 sterline

Semifinali: 600.000 sterline

Quarti di finale: 340.000 sterline

4° turno: 207.000 sterline

3° turno: 131.000 sterline

2° turno: 85.000 sterline

1° turno: 55.000 sterline

Dove vedere Wimbledon

Dal 3 luglio al 16 luglio, il torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e NOW. Sky Sport garantirà oltre 400 ore di programmazione live e la copertura totale degli incontri degli italiani. In tutto saranno ben 9 i canali dedicati all’evento, oltre a Sky Sport 4K. In totale 6 canali Sky Sport, (dal 252 al 257), saranno nominati Wimbledon 1 (anche in 4K), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate).

Sky Sport Tennis (205) sarà il canale guida dell'evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Uno sarà largamente dedicato a Wimbledon e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale. Sky Sport Arena seguirà, invece, il Campo numero 1, quando il canale non sarà occupato da altri eventi. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono i Championships.