Wimbledon 2025, iniziano le qualificazioni: gli italiani in campo e dove vederle

Manca una settimana all'inizio del terzo Slam dell'anno, ovvero il prestigioso Torneo di Wimbledon, il più antico evento del tennis al mondo che si gioca fin dal 1877. Un primo assaggio della competizione sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club si è tuttavia già avuto a partire dalla giornata di oggi, lunedi 23 giugno, dal momento che hanno avuto ufficialmente il via le qualificazioni al tabellone principale.

Un'occasione unica per i tennisti che non hanno il ranking sufficiente ad accedere al main draw dei Championships, non solo da un punto di vista prettamente sportivo ma anche economico, dal momento che gli eliminati al primo turno del tabellone principale guadagneranno ben 66mila sterline, corrispondenti a circa 78.600 euro. A giocarsi la qualificazione nel singolare maschile, e quindi gli ultimi 16 posti nel main draw di Wimbledon, sono sette italiani, vale a dire Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli.

Purtroppo le cose non sono andate troppo bene al momento per i nostri tennisti, dal momento che Stefano Napolitano ha ceduto in soli due set al kazako Timofey Skatov (6-1 6-4), Federico Arnaboldi ha perso sempre in due set contro l'argentino Federico Agustin Gomez (6-4 6-4), Francesco Maestrelli è stato sconfitto dall'esperto tennista cileno Cristian Garin, per quanto non certo specialista dell'erba, e Matteo Gigante è stato eliminato dal collega lussemburghese Chris Rodesch sempre in due set (6-4 6-4). Per ora l'unico ad aver superato il primo turno del torneo di qualificazione di Wimbledon è stato Giulio Zeppieri, che in tre set è riuscito ad avere la meglio sull'indiano Sumit Nagal (6-2 4-6 6-2). In campo a breve gli ultimi due azzurri, ovvero Francesco Passaro, che dovrà vedersela con lo spagnolo Martin Landaluce, e infine Andrea Pellegrino, il quale dovrà superare l'ostacolo del francese Titouan Droguet. Gli incontri delle qualificazioni, così come quelli del main draw saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Chi riuscirà nell'impresa di accedere al tabellone

principale potrà raggiungere Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi , già qualificati al main draw dei Championships.