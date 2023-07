Wimbledon, Berrettini "risorge" e vince il derby italiano contro Sonego in 4 set

Matteo Berrettini ha vinto il derby italiano contro Lorenzo Sonego e approda al secondo turno di Wimbledon. Un match durato tre giorni a causa della pioggia, che visto prevalere il tennista romano col punteggio di 6-7 6-3 7-6 6-3.

Berrettini è tornato, adesso finalmente si può dire. Matteo sfodera una prestazione di grandissimo livello, nel momento più difficile della sua carriera, che gli dà tanta fiducia nel proseguio del torneo, in cui fu finalista contro Djokovic nel 2021. Presto per cantare vittoria? Può darsi, ma di sicuro il Berrettini visto contro Sonego impressiona per capacità di soffrire e solidità al servizio, degno dei giorni migliori. Di sicuro le lacrime dopo la sconfitta a Stoccarda proprio contro Sonego sono un lontano ricordo.

I due azzurri danno vita ad una sfida molto equilibrata, dominata dai servizi e deciso da pochissimi punti. Se nel primo set Sonego era stato il più abile a sfruttare le occasioni, alla ripresa Berrettini si fa trovare più pronto dell'amico-avversario e pareggia i conti. Il terzo set corre rapidissimo e finisce ancora al tie break. Matteo lo vince 9-7, annullando un set point e mette la freccia.

Dopo la seconda sospensione, Berrettini è sempre più incisivo in risposta ma a stupire è la sua grande solidità al servizio, grazie al quale annulla le uniche due palle break concesse durante la partita. Il break decisivo arriva al sesto gioco. Sul 5-3 si salva grazie al servizio e al secondo match point chiude 6-3. Dopo tre giorni, il tennista romano vince una partita interminabile. Al secondo turno affronterà l'australiano Alex De Minaur, che ha battuto in 4 set il belga Coppejans. Un match impegnativo ma dopo la vittoria di oggi si può essere ottimisti.

BERRETTINI TORNA ALLA VITTORIA!



Il tennista romano vince il derby infinito contro l'amico Sonego e conquista il 2° turno di Wimbledon! #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Berrettini | #Sonego pic.twitter.com/siJJkchac6 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 6, 2023

Le altre partite

Prosegue il percorso di Lorenzo Musetti (14) a Wimbledon. Nel secondo turno del torneo il toscano elimina Jaume Munar col punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. Il risultato non rispecchia la battaglia vista in campo, soprattutto nei primi due set. Parte meglio lo spagnolo, che si porta sul 3-2, ma ha un evidente calo di concentrazione dopo il pareggio di Musetti. L'azzurro alza il livello del suo gioco e, approfittando degli errori dell'avversario, vince il primo parziale col punteggio di 6-4. Decisamente combattuto anche il secondo set. L'equilibrio iniziale è assoluto, con Munar che ha la grande chance per allungare sul 3-2. Lo spagnolo spreca e si brucia due palle break. Questo è il momento chiave della sfida: l'italiano vince quattro game consecutivi e fa suo il set con un rotondo 6-3. Il terzo parziale è una pura formalità, col rapido 3-0 di Musetti e l'unico game vinto da Munar sul 3-1. L'azzurro domina e chiude col 6-1 finale, chiudendo la sfida dopo 2h17'. Ora sfiderà il polacco Hubert Hurkacz (17), che ha sconfitto l'inglese Choinski nel secondo turno.

Si interrompe invece la corsa di Matteo Arnaldi, eliminato dallo spagnolo Carballes Baena: la sfida, già compromessa dopo lo stop di ieri sul 3-2 per lo sfidante nel quarto set, si conclude rapidamente col 6-4 dello spagnolo e il ko in quattro parziali (6-7, 6-3, 6-4, 6-4). Prosegue la marcia di Stan Wawrinka, che supera l'argentino in quattro set l'argentino Etcheverry. Il francese Quentin Halys supera in tre set l'australiano Vukic e adesso affronta Sinner.