Gelo tra Sinner e l'ex Kalinskaya: cos'è successo a Wimbledon

Che il rapporto tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si fosse interrotto era ormai evidente a tutti: tra i segnali sui social, le assenze ai rispettivi angoli durante i match dell'altro, come accaduto in più di un'occasione, e le nuove presunte relazioni attribuite dalla stampa al numero uno al mondo qualsiasi dubbio in merito alla questione si era da tempo dissipato.

Di certo, ora, c'è anche il fatto che questa separazione non sia stata indolore e che l'ex coppia non è rimasta affatto in buoni rapporti. La conferma sembra arrivare in modo abbastanza chiaro da un filmato ripreso dalle telecamere installate all'interno dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, nei campi del quale in questi giorni si sta svolgendo il Torneo di Wimbledon.

I due tennisti, entrambi con borsoni e racchette procedono in direzione opposta: la russa sembra impegnata a guardare lo schermo del cellulare e da lì non distoglie mai lo sguardo neppure un attimo, mentre Sinner procede a testa alta senza fare un minimo cenno col viso. Sembrano due perfetti estranei che s'incrociano per caso, ma conoscendo i loro trascorsi è possibile percepire il gelo conseguente a un rapporto che si è interrotto bruscamente e non certo in modo pacifico. Il breve filmato ha fatto il giro del web e dei principali social network, diventando in breve virale.

Frattanto a Wimbledon si trava anche Laila Hasanovic, modella danese con cui pare che Sinner abbia una relazione almeno dal periodo degli Internazionali di Roma, alla conclusione dei quali volò in Danimarca alimentando il gossip. La ragazza, immortalata al centrale del Roland Garros durante la finale poi persa dal tennista italiano contro Carlos Alcaraz, si trova in questi giorni a Londra con le due colleghe Therese Hellstrom, fondatrice della La Mode Agency, e Victoria Garber. Uno scatto sui campi in erba dell'All England Club pubblicato dalla ragazza sui propri profili social non lascerebbe spazio a dubbi, per quanto nessuno dei due per il momento abbia mai confermato ufficialmente questa liaison.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, Sinner scenderà in campo contro la 19esima testa

di serie del torneo londinese Grigor Dimitrov, con il quale ha vinto 4 dei 5 incontri fin qui disputati: chi dei due avrà la meglio sull'altro affronterà ai quarti di finale il vincente dello scontro tra Sonego e Shelton.