Wimbledon, Musetti incanta anche contro Munar e vola al terzo turno

Continua il cammino sorprendente di Lorenzo Musetti a Wimbledon. Il tennista toscano (testa di serie n.14) supera in tre set lo spagnolo Jaume Munar (n.109 ranking ATP) con il punteggio di 6-4 6-3 6-1 e approda al terzo turno.

Ispiratissimo come all'esordio contro Varillas, Musetti ha deliziato ancora una volta il pubblico londinese con la sua straordinaria tecnica e una serie infinita di colpi d'alta scuola. Il bello arriva adesso per il tennista di Carrara, dopo aver battuto due avversari poco adatti al gioco sull'erba, adesso il livello degli avversari da affronterà aumenterà notevolmente.

Il prossimo avversario è Hubert Hurkacz (n.16), vittorioso in tre set sull'inglese Choinski. Il polacco è un giocatore dal grande servizio e dai colpi molto potenti, semifinalista a Wimbledon nel 2021 quando fu battuto da Matteo Berrettini. I precedenti dicono 2-1 Musetti. Nell'unico precedente a Wimbledon, vinse Hurkacz 3-0 al primo turno. In caso di vittoria troverebbe il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Stan Wawrinka, un impegno che potrebbe essere proibitivo qualora da pronostico la spuntasse il serbo.

La partita

Il primo set è piuttosto teso, con Munar che sembra avere qualcosa in più mentre Musetti fatica a trovare la misura dei colpi. Al servizio il primo a rischiare è proprio l’azzurro che subisce l’aggressività del suo avversario, ma riesce a uscire da questa situazione con l'aiuto della prima di servizio. Aumenta notevolmente il ritmo dell’italiano nel settimo game e si prende così il break. L’italiano non rischia più nulla al servizio, abbrevia gli scambi prendendo più spesso la via della rete e conquista così il primo set.

Il secondo set è un’autentica lotta sin dal primo game: lo spagnolo non ha alcuna intenzione di mollare. Musetti concede le prime palle break nel sesto gioco, vincendo un turno di servizio da 18 punti: ma nel momento decisivo viene graziato dall’iberico che sbaglia il dritto. Un gioco che dà grande fiducia al toscano che va a prendersi di forza il break con due rovesci favolosi. Arriverà anche il doppio break per chiudere il parziale dopo un’ora di gioco.

Il terzo set è pura accademia. Dopo aver tenuto il servizio, Lorenzo sfodera subito una risposta vincente sulla seconda del maiorchino, conquistando subito il break. Col rapido 3-0 di Musetti e l'unico game vinto da Munar sul 3-1. L'azzurro non gli concede la possibilità di una reazione, dominando il finale di partita. L’azzurro tira dritto e chiude al terzo match point 6-1, con 38 vincenti (saldo +8) che lo portano al terzo turno contro Hubert Hurkacz.