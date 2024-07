Wimbledon, Paolini-Vekic vale la finale: 2-6, 6-4, 1-2 | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Jasmine Paolini si gioca sull'erba di Wimbledon una storica semifinale contro la croata Donna Vekic: l'azzurra ha infranto ogni record personale guadagnano con pieno merito l'accesso per arrivare in finale. Da lunedì salirà al quinto posto nella classifica mondiale.

La gara in diretta: 3° set

3° game, nuovo momento difficile per Paolini: 30-40 e un'altra palla break ma stavolta sbaglia la Vekic, parità. Finalmente l'azzurra chiude rimanendo a contatto con la croata, 2-1

2° game, arriva il 40-15 grazie alle prime di servizio della croata, 2-0.

1° game, al servizio Paolini: subito una palla break Vekic ma sbaglia con il dritto, 40-40. Poi arrivano due errori dell'azzurra, 1-0.

Paolini vince il secondo set

10° game, la Vekic serve per rimanere nel set: errore e quinto doppio fallo, 0-30 Paolini. Recupera con una gran prima, 15-30 ma una bellissima risposta di Jasmine vale due set point (15-40). Non sbaglia, l'azzurra, che con un grandissimo colpo vince il set, 6-4 dopo un'ora e 28 minuti.

9° game, con pathos e sofferenza, Paolini sale 40-15 e chiude con un grande ace, 5-4.

8° game, da 30-0 a 30-30, due errori pesanti della croata che rimedia con un ace, 40-30 e ottiene il punto, 4-4.

7° game, siamo a uno snodo cruciale del match: si accendono gli scambi, si lotta punto a punto e si arriva sul 30-30. Finisce lungo il dritto di Vekic, 40-30 ma la croata pareggia, 40-40. Fuori campo il rovescio a due mani di Vekic, vantaggio Paolini e chiude il gioco, 4-3.

6° game, è il turno di battuta di Vekic: 40-0 rapidamente e 3-3.

5° game, al servizio Paolini: dopo tanta sofferenza c'è una palla break Vekic, 30-40 ma la croata sbaglia con la conclusione di dritto, 40-40. Soffrendo e con la testa avanti, ottiene il 3-2 Jasmine.

4° game, più coraggio e maggiori segnali di ripresa da Paolini: la gara è molto più combattuta ed equilibrata, 30-30 ma con la seconda di servizio la croata si porta in vantaggio 40-30 ma con un punto fantastico Jasmine chiude divinamente a rete, 40-40. Arriva il doppio fallo Vekic e prima palla break del match per Paolini dopo quasi un'ora di gioco: purtroppo c'è una gran prima di servizio a 187 Km/h, annullata la palla break, poi la risposta di Jasmine finisce lunga ma ottima chiusura dell'azzurra che pareggia nuovamente i conti. Alla fine ha la meglio la croata, 2-2.

3° game, ancora grossa difficoltà per l'azzurra, la croata picchia forte anche con il dritto: 30-30 e poi arriva il primo doppio fallo della gara per Paolini, palla break per Vekic ma viene annullata, si va sul 40-40. Dopo una gran smorzata e il primo ace della partita, 2-1 Paolini.

2° game, al servizio c'è la croata: stavolta ha maggiori problemi, Paolini sembra sempre di più nel match ma il 40-30 lo ottiene la Vekic e poi chiude con un gran rovescio lungolinea, 1-1.

1° game, finalmente Jasmime ottiene il punto, 40-30 e gioco chiuso, 1-0.

Il primo set lo vince Vekic

Non parte bene Jasmine Paolini, che appare molto contratta e inizialmente lontana parente della giocatrice ammirata ieri: i primi game sono ancora in equilibrio ma la Vekic con il punteggio di 2-2 ma poi la croata sale di livello, l'azzurra sbaglia molte palle e si porta fin sul 5-2 e tre set point sul proprio

The key insights ahead of Donna Vekic and Jasmine Paolini's ladies' singles semi-final today @IBM | #Wimbledon pic.twitter.com/hXkKQ7MHmL — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

servizio. Il primo set si chiude nettamente con il punteggio dicon tre ace complessivi della croata che serve benissimo e lascia le briciole all'azzurra chiamata adesso a una vera e propria impresa.