Wta Wuhan, Paolini si ferma in semifinale: Gauff vince in due set

Una gara difficile e complicata che Jasmine Paolini cede all'americana Coco Gauff in due set, 6-4, 6-3 dopo un'ora e 20 minuti di gioco, nella semifinale di Wuhan: l'azzurra non è riuscita a replicare la splendida gara contro Iga Swiatek ai quarti di finale. Non ha funzionato soprattutto il servizio visti i numerosi break subìti (ma questo è stato valido anche per l'americana). Jasmine stavolta è mancata nei momenti decisivi ma nulla è precluso nel suo percorso verso la qualificazione alle Wta Finals. Paolini aveva vinto tutte le tre partite giocate quest'anno contro la statunitense: a Stoccarda, in finale a Roma e a Cincinnati. Oggi, Gauff ha riportato in parità il bilancio totale delle sfide con la terza vittoria su sei incontri.

Come è arrivata la sconfitta di Paolini

Nel primo set c'è un iniziale equilibrio con le due tenniste solide al servizio e capace di fare punto fino al punteggio di 2-2 quando iniziano una serie di break e contro-break: la prima ad andare avanti è Gauff che strappa il servizio a Paolini (4-2) ma Jasmine è brava a riprenderlo al settimo game (4-3). L'azzurra, però, sbaglia molto nel turno successivo e l'americana si riporta con due lunghezze di vantaggio (5-3) ma ecco che arriva il quarto break di fila della Paolini che rimane ancorata al set (5-4). Nulla da fare, però, al decimo game vinto da Gauff che strappa ancora una volta il servizio (è la quinta volta di fila nel set).

Il secondo set inizia in pratica come si era chiuso il primo: Paolini parte bene e conquista il punto sul servizio di Gauff la quale, però, se lo riprende al secondo game (1-1). Incredibilmente, terzo game con l'ennesimo break da parte di Jasmine che si porta avanti 2-1 ed ha il servizio a favore ma l'avversaria è concreta e cinica e riconquista la battuta persa, situazione di parità (2-2). Una serie inaspettata di doppi falli di Gauff consegnano, per l'ennesima volta, il break a Paolini che si riporta in vantaggio 3-2. In maniera davvero incredibile, non c'è modo di tenere il turno di servizio che Jasmine cede nuovamente a Coco, 3-3. Si interrompe la serie di 11 break di fla con Gauff che riesce a tenere la battuta, 4-3. Paolini in battuta adesso fa fatica, va sotto 15-40 concedendo altre due palle break all'avversaria e concede il 5-3.

L'americana adesso serve per vincere il match: sale solidamente sul 40-0, tre match point: il

primo viene annullato da un dritto che finisce in rete, stessa cosa con il secondo match point ma poi Gauff l'americana chiude sotto rete in allungo 6-3. Prima vittoria in stagione per Coco contro Jasmine in questa stagione.