A Terni tre giorni di letteratura con "Scritture d'Inverno"

Tornano le «Scritture d'Inverno», ultima tappa dell'anno per «UmbriaLibri» - la manifestazione culturale della Regione Umbria con l'organizzazione a cura di Sviluppumbria s.p.a e la direzione artistica di Angelo Mellone. Si tratterà di una tre giorni che si svolgerà a Terni da domani all'8 dicembre caratterizzata da incontri, dibattiti e spettacoli con scrittori e ospiti dal mondo della cultura e dell'intrattenimento. Il cuore dell'evento sarà la bit - la biblioteca comunale di Terni, che è stata scelta come centro nevralgico di tutti gli appuntamenti dedicati ai libri.

Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti.

Domani la sala Videoconferenze ospiterà due incontri dedicati all'editoria dell'Umbria. Alle ore 16 Voci, pensieri, idee, Presentazione delle collane del Cesvol Umbria. Alle ore 18 sarà la volta di Rai Umbria Storia, personaggi, attualità. Al caffè letterario alle 15 Marcello Veneziani presenta Senza eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un'epoca che li cancella. Alle 16 l'incontro con Giordano Bruno Guerri e il suo nuovo saggio Benito, storia di un italiano. Alle 16 e 45 ci sarà invece Alessandro Gnocchi, con Alessandro Campi per l'incontro dedicato al saggio Italia ingrata. Scritti da Fiume di Giovanni Comisso. Sarà ospite di UmbriaLibri anche Aldo Cazzullo che presenta Il Dio dei nostri padri. Alle 18.ì e 15 Diego De Silva presenta il romanzo Titoli di coda di una vita insieme e alle 19 Gianrico Carofiglio racconta L'orizzonte della notte. Chiude la prima giornata del Festival una serata di spettacolo a Palazzo Gazzoli alle ore 21 con il reading letterario Prima che ti svegli tratto dall'ultimo libro di Angelo Mellone, con Angelo Mellone e Andrea Delogu.

Sabato la giornata comincia alle ore 10 con la rassegna stampa di UmbriaLibri. Alle 11 Pietrangelo Buttafuoco, nuovo Presidente della Biennale, presenta alla Fondazione Carit di Terni, La Biennale di Venezia, Rivista trimestrale di Arte Architettura Cinema Danza Musica Teatro Moda. Il pomeriggio parte alle 17 al Caffè letterario della Biblioteca Comunale, con Alberto Matano che presenta Vitamia, a seguire ci sarà Eraldo Affinati che presenta Le città del mondo. Ospite di «UmbriaLibri» anche il conduttore Gabriele Corsi con il suo primo romanzo, Che bella giornata, speriamo che non piova. Domenica 8 dicembre alle 12 e 30 Nun fate caso ar disordine il libro di Federico Palmaroli, in arte Osho. Alle 16 e 45 Aurelio Picca incontrerà i lettori per raccontare La Gloria. Alle 17 e 30 lo scrittore Antonio Franchini sarà ospite di «Scritture d'inverno» con Il fuoco che ti porti dentro.

Chiude il programma l'intervista di Angelo Mellone alla conduttrice Rai, Caterina Balivo. Come spiega Mellone: «Questo terzo anno di Scritture d'Inverno è il punto d'arrivo del percorso intrapreso nel 2022,: una grande festa della cultura».