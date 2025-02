Algerino e noto alle autorità: chi è Brahim Abdessemed, il terrorista di Mulhouse

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un weekend di terrore in Europa. Dopo l'attacco con coltello di Berlino, dove un siriano di 19 anni ha cercato di sgozzare un turista spagnolo al monumento dell'Olocausto, questo pomeriggio un altro immigrato ha accoltellato i passanti a caso a Mulhouse, in Francia, uccidendo un portoghese di 69 anni e ferendo gravemente due poliziotti, oltre ad altri passanti. I testimoni che si trovavano sulla scena al momento dell'attacco nella città francese hanno riferito alle autorità che l'uomo ha gridato "Allah Akbar" prima di scagliarsi contro i passanti. L'autore dell'attacco terroristico è un cittadino algerino di 37 anni che era già schedato nella lista per la prevenzione della radicalizzazione terroristica (Fsprt).

Sull'uomo, il cui nome come riferisce Paris Match è Brahim Abdessemed, pendeva già un ordine di espulsione dal Paese, evidentemente mai eseguito. Su questo dovranno indagare le autorità francesi per capire come mai, un uomo che già era noto per la sua vicinanza agli ambienti estremisti, sia rimasto nel Paese. Abdessemed è stato immobilizzato dagli agenti e ora si trova in custodia presso le autorità, che l'hanno posto agli arresti domiciliari sotto sorveglianza continua, in attesa di essere interrogato ma sulla sua colpevolezza ci sono al momento pochi dubbi. Nato il 20 aprile 1987 a Batna, in Algeria, non è chiaro come e quando sia arrivato in Francia e soprattutto quando si sia radicalizzato e in che modo. Le autorità dovranno anche chiarire le ragioni per le quali, nonostante il rischio di radicalizzazione, l'uomo non fosse sotto stretto controllo.

Nei prossimi giorni dovranno essere indagate le conoscenze, gli ultimi spostamenti e le sue frequentazioni, per capire se Abdessemed sia un lupo solitario o sia parte di una rete, con altri esponenti pronti a colpire. Due degli agenti feriti sono attualmente in prognosi riservata. Uno è stato colpito alla carotide e un altro al torace. Il turista portoghese è stato colpito perché si sarebbe frapposto tra gli agenti e l'aggressore, avendo la peggio nel tentativo di fermarne la furia assassina. Le indagini sono state affidate alla Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) e alla Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi). " Il fanatismo ha colpito ancora e noi siamo in lutto ", ha detto il premier francese François Bayrou.

Non c'è dubbio che si sia trattato di un atto terroristico islamista

Siamo determinati ad adottare tutte le misure utili per rispondere a quanto accaduto

", sono le parole di Emmanuel Macron, che ha poi aggiunto: "".