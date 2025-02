Francia, grida "Allah Akbar" e accoltella i passanti: un morto e due agenti feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Francia sotto choc. A Mulhouse (Alto Reno), al confine con Germania e Svizzera, un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti vicino ad un mercato, causando la morte di una persona e il ferimento di due agenti di polizia municipale e di un addetto ai parcheggi. La vittima è stata raggunta da diverse coltellate che gli sono state fatali.

Uno degli agenti è stato ferito alla carotide, l'altro al torace, come ha riferito il procuratore Nicolas Heitz. Altri tre agenti sarebbero rimasti feriti in modo più lieve.

L'aggressore, che avrebbe gridato "Allah Akbar", è stato subito arrestato. È un algerino di 37 anni, soggetto al Oqtf, l’obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni, come riferisce Tf1 Info. Era stato condannato per istigazione al terrorismo. Dopo 180 giorni di fermo a giugno era stato rilasciato da un centro di detenzione e, da allora, era agli arresti domiciliari sotto sorveglianza giudiziaria.

Secondo alcune indiscrezioni l'attacco, avvenuto poco prima delle 16, mentre nella zona era in corso una manifestazione a sostegno del Congo, potrebbe essere stato innescato dalla rabbia dell'uomo che, poco prima, si era rifiutato di firmare alcuni documenti giudiziari presso la stazione di polizia di Mulhouse.

Sgomento tra i cittadini e le forze politiche.

sulla nostra città", ha scritto su Facebook il sindaco di Mulhouse, Michèle Lutz. "Per il momento sembra prevalere la pista del terrorismo. Naturalmente questo dovrà essere confermato in tribunale".