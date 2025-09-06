In occasione delle recenti celebrazioni per l’anniversario delle leggi razziali a San Rossore, esprimo la mia piena e sincera solidarietà alla Comunità Ebraica di Pisa, al suo presidente Andrea Gottfried, e a tutta la comunità ebraica italiana e internazionale.



Sono e resto contrario a ogni forma di guerra e di violenza. È però necessario ribadire un principio fondamentale: il conflitto che coinvolge Israele non è una guerra contro il popolo palestinese, ma contro il terrorismo di Hamas.



Hamas riconosciuto come organizzazione terroristica da numerosi organismi internazionali ha da sempre perseguito l’obiettivo di annientare lo Stato di Israele e ha usato la popolazione palestinese come scudo umano, privandola di libertà e democrazia. Inoltre, è stato più volte denunciato che l’organizzazione terroristica di Hamas utilizzi filmati e immagini manipolate o decontestualizzate per costruire una propaganda non veritiera, con l’obiettivo di falsificare la realtà dei fatti e presentarsi ingannevolmente come vittima, mentre Israele viene dipinto come aggressore. Un racconto distorto che viene diffuso per convincere il mondo che loro siano i “buoni” e gli altri, paradossalmente, i “cattivi” e che così, assolutamente, non è.



Difendere il diritto all’esistenza e alla sicurezza di Israele, così come il diritto alla dignità e alla libertà del popolo palestinese, significa distinguere tra la critica politica legittima e la manipolazione dei fatti da parte del terrorismo.

La democrazia e il rispetto dei popoli sono valori universali, che vanno difesi sempre e ovunque. L’antisemitismo, in qualunque forma si ripresenti, rimane una minaccia che la società non può permettersi di sottovalutare.