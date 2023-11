Da Titina a Montessori, 6 grandi donne intervistate da Rafanelli

Lei, Angela Rafanelli (foto), è una spigliatissima e simpaticissima presentatrice. Loro, le donne di cui parla, sono degli esempi di vita. Le altre, le attrici che le fanno rivivere, sono altrettanto brave. Dunque, non c'è motivo per non vedere le puntate della quarta edizione de Il segno delle donne, coproduzione Rai Cultura-Anele, in onda da stasera alle 21,10 su Rai Storia.

I personaggi raccontati sono Titina De Filippo, Maria Montessori, Marta Abba, Ada Pace, Maria Signorelli, Ave Ninchi. Sei donne molto importanti della nostra storia italiana che si sono distinte in ambiti diversi, dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza. E che si raccontano, attraverso l'interpretazione delle attrici, alla Rafanelli. Le interviste, infatti, sono realizzate mettendo in scena parole realmente usate dalle protagoniste e verificate, grazie all'uso di fonti dirette come lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, con la consulenza della storica Elvira Valleri. Ad arricchire il racconto, anche immagini inedite, filmati di repertorio, testimoni come Carlo Verdone, Sergio Rubini, Ennio Coltorti e i familiari delle protagoniste, tra cui la figlia di Maria Signorelli Giuseppina Valpolicelli e Arianna Ninchi, nipote di Ave Ninchi.

Stasera la serie comincia con la grandissima attrice Titina De Filippo, la figlia naturale di Eduardo Scarpetta, nata a Napoli nel 1898, sorella di Eduardo e Filippo. Tra le altre testimonianze, quella della storica del teatro e studiosa di Titina, Simona Scattina.