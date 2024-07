Toffanin con "Amici". E arriva anche Leotta

Ascolta ora 00:00 00:00

Diletta Leotta, Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Eccole le tre regine del prossimo palinsesto Mediaset. Tra nuovi ingressi o nuovi incarichi su di loro si appoggia una buona parte della programmazione 2024/2025 presentata l'altra sera dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese. Diletta è il volto nuovo: è stata scelta per riportare in vita il vecchio reality-spy La talpa ovviamente in versione rinnovata anche dal punto di vista dell'offerta, in un gioco di rimando tra Infinity e Canale 5. Mentre due o tre serate speciali in autunno vedranno l'incoronazione della coppia De Filippi/Toffanin per celebrare il successo dei ragazzi usciti da Amici e diventati delle star: Maria come produttrice attraverso la sua casa di produzione Fascino, Silvia in studio come conduttrice per la sua prima volta in prima serata. «Sono stato io a suggerire a Maria di raccontare in qualche modo i concorrenti che sono passati per la scuola, lei sta scrivendo un pezzo della musica italiana con tutti i talenti che ha scovato - ha spiegato Pier Silvio - Maria ha accettato rilanciando con la conduzione di Silvia. E mi è sembrata una bella idea». Sarà una specie di reunion degli ex allievi tra cui, si vedrà, Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie.

Insomma, queste sono alcune delle novità di un palinsesto che non mostra grandi scossoni come fu il sorprendente passaggio dello scorso anno di Bianca Berlinguer dalla Rai, ma che innesta degli ingredienti in un «palinsesto che ha portato Mediaset a grandi risultati - spiega Pier Silvio orgoglioso -. Il gruppo è il primo broadcaster italiano con il 40,8% di share nel target commerciale (15-64 anni). E anche i numeri economici sono forti: gli utili sono pari a 940 milioni di euro, 755 milioni di euro invece i dividendi distribuiti agli azionisti.

Altre novità sono il rinnovo biennale con le voci del Volo e quello con Pio e Amedeo che rivedremo sia nella primavera del 2025 sia in quella del 2026 e i concerti-intervista di Vasco Rossi, Bocelli, Annalisa e Pausini. Per il resto, il pubblico di Canale 5 ritroverà i suoi volti più amati: ovviamente Maria De Filippi con tutti i suoi programmi, Gerry Scotti con le varie versioni di Io Canto. Per altri, come Paolo Bonolis, si profila una stagione meno impegnativa: resterà nel preserale, ma non sono in vista programmi di prima serata («È una sua scelta», spiega Pier Silvio). Ilary Blasi, allo stato attuale, si tiene soltanto Battiti Live, mentre non si profila una seconda conduzione dell'Isola dei Famosi per Vladimir Luxuria.

Per quanto riguarda l'informazione, Rete4 si conferma la rete votata al settore arrivando a coprire sette serate su sette dedicate all'approfondimento con il ritorno di Giacobbo. Bianca Berlinguer non sarà più alla guida della striscia quotidiana dell'access prime time che sarà invece affidata a Paolo De Debbio che certamente ha uno stile più di pancia e popolare della collega. «Non è una bocciatura di Bianca - spiega Pier Silvio - ma un cambiamento come tante volte abbiano fatto in passato». La giornalista comunque raddoppia con un'altra prima serata, più dedicata ai reportage, alla domenica.

Sul fronte della fiction un fatto importante è il ritorno dei Cesaroni: la trama sarà una sorpresa per gli spettatori, non ci sarà Alessandra Mastronardi impegnata in un'altra serie (La regola del gioco), ma molti degli storici protagonisti tra cui Claudio Amendola.

E poi una novità è lo sbarco di Beppe Fiorello con I Fratelli Corsaro, una serie gialla tratta dai romanzi di Salvo Toscano, storia di due fratelli che risolvono casi.

Infine la sovrapposizione di date tra Sanremo e Coppa italia: devono decidere la Rai e la Lega Calcio, «noi certamente non sposteremo le partite alle 18», chiarisce Pier Silvio.