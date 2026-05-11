Torna Gastronomika, il festival dedicato ai giovani appassionati

"L'ottimismo e la ragione". É questo il tema scelto dagli organizzatori della quinta edizione di Gastronomika, che domenica 17 e lunedì 18 riunirà al teatro Franco Parenti di Milano (in via Pier Lombardo 14) le giovani generazioni dei professionisti del mondo del cibo e del vino per un confronto costruttivo sulla nuova enogastronomia italiana, sull'accoglienza, sulla mixology e sull'hôtellerie.

L'evento è diviso in due giornate strutturate in modo molto differente. La prima, quella domenicale, è aperta al pubblico con ingresso gratuito (ma la necessità di iscriversi online, https://eventi.linkiesta.it/gastronomika-festival-2026) e la possibilità di assistere a una serie di talk che vedranno protagonisti professionisti della ristorazione, imprenditori, giornalisti e stakeholder del settore. Tra gli appuntamenti già definiti (il programma dettagliato è ancora in via di definizione), la mattina un incontro con il team di Trattoria Contemporanea di Lomazzo (Como) che ha rivoluzionato il concetto stesso di trattoria, un focus sulla cucina cino-milanese, un talk sugli aspetti economici dell'andare al ristorante ("Dobbiamo essere ricchi per mangiare bene?") con Chiara Pavan, chef di Venissa, Natalino Stasi, youtuber, Martina Riolino, imprenditrice FIPE e Tomaso Ferrando, professore dell'Università di Anversa che dialogheranno con la direttrice di Gastronomika Anna Prandoni, e poi talk sui "fornelli in fuga", sul cibo come strumento diplomatico e come affare di famiglia.

Poi, parallelamente, anche diverse masterclass, appuntamenti di 45 minuti nei quali apprendere con professionisti e formatori quello che dobbiamo sapere per diventare consumatori consapevoli. Il lunedì è invece chiuso al pubblico e riservato ai professionisti under 40 del settore, che potranno partecipare a degli hackathon, tavoli di lavoro su temi specifici guidati da moderatori.