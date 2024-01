Torna Giacobbo e ci racconta i gladiatori e l'Ufo di Mussolini

Per chi ha voglia di andare alla scoperta del mondo, della storia, della natura e dei suoi misteri, lunedì torna Freedom - Oltre il confine, in prima serata su Italia 1. Gli affezionati fan ritroveranno quel marcantonio di Roberto Giacobbo che con la sua passione e il suo modo di fare accattivante porta gli spettatori ovunque grazie anche a moderne tecnologie e a studi approfonditi. Nella prima puntata Giacobbo andrà a Roma per conoscere i gladiatori che si sfidavano nel Colosseo. Poi in Puglia, con un permesso speciale, alla scoperta delle Grotte di Castellana per raccontare la storia dello speleologo Franco Anelli e del suo viaggio nel dedalo di corridoi che ancora oggi stupisce e richiama migliaia di visitatori. Poi ci si sposterà in Grecia, ad Atene, per raccontare la vera storia di Antikythera, il primo computer della storia, quello che ha affascinato anche Indiana Jones, nell'ultimo capitolo della saga: ci vollero decenni di studi per comprendere il suo funzionamento e il suo incredibile livello tecnologico. Altro passaggio in Sardegna, a Caprera, per entrare nella casa di Giuseppe Garibaldi. Infine in Lombardia, a Milano, nell'Archivio di Stato, dove sono conservati documenti sul primo Ufo crash, risalente agli anni Trenta, il cosiddetto «Ufo di Mussolini». Nel 1933, un Velivolo Non Convenzionale venne ritrovato a Magenta, vicino a Milano. Dopo l'evento, il regime istituì un'organizzazione per lo studio del fenomeno, il «Gabinetto RS/33» (Ricerche Speciali), guidato dal presidente della Regia Accademia d'Italia, Guglielmo Marconi.