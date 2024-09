Torna "Temptation Island" a riscaldare il settembre Tv

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato il caso dell'estate 2024. Ma anche di quelle precedenti. Anzi è un fenomeno televisivo dal primo giorno di messa in onda. Ovviamente è Temptation Island, il luogo fisico e mentale dove le corna (ops, gli intrecci sentimentali) non solo sono ammesse, ma anche analizzate, vivisezionate, accompagnate, illuminate dai falò. Tanto siamo su un'isola, una bolla di sapone, un acquario dove tutto è permesso. Non che nella realtà non accadano, ma di solito si cerca di nasconderle, non di farle sapere urbi et orbi.

Comunque, le coppie che scoppiano e i diavoletti tentatori piacciono tantissimo al pubblico, e non solo alle massaie che si distraggono mentre stirano, ma pure agli universitari e agli intellettuali: sarà che un po' di allegria pruriginosa solleva gli umori dopo le giornate di studio e lavoro. Dunque, dopo il successo di ascolti dell'edizione di luglio che ha veleggiato sul 30 per cento di share (tanto da indurre la Rai a rinviare i documentari Noos di Alberto Angela), da martedì arriva su Canale 5 la 13esima edizione. Del resto, bisogna battere il ferro finché è caldo e i falò in spiaggia mica si possono fare a Natale. Comincia così la nuova stagione delle super-produzioni targate Maria De Filippi con la sua Fascino. Voce narrante delle focose passioni è come sempre Filippo Bisciglia (nella foto). Sarà lui a raccontare le vicende di 7 coppie - rigorosamente non sposate e soprattutto senza figli in comune - pronte a mettere alla prova la loro storia d'amore. Ad assumere il ruolo di tentatori 26 single, 13 donne e 13 uomini.

Del resto non sarà difficile per qualcuno di loro riuscire a far saltare coppie come quella di Titty e Antonio: lei tanto gelosa che lui può uscire solo solo con lei o con il suo vicino di casa (!). E del resto ne ha tutte le ragioni visto che ha scoperto che lui aveva un'altra fidanzata. Lui, comunque, per farsi perdonare si è tatuato il volto di lei sul polpaccio.

Una prova d'amore più concreta non ci potrebbe essere A parti invertite è anche il dramma di Federica e Alfonso: lui non accetta che lei vada a ballare con le amiche, del resto lui sa che mai può succedere in giro di notte visto che dirige un locale