La casa ecologica? Come ristrutturarla con i bonus

Rispetto ad una costruzione da zero che parta dalle fondamenta, una casa da ristrutturare ha consumi molto ridotti e rispetta maggiormente l'ambiente grazie al riciclo. Non solo: l'attuale Superbonus consente anche ad un vecchio fienile di diventare un'abitazione con tutte le agevolazioni previste dalla legge. Insomma, da brutto anattrocolo e cigno rispettando la transizione ecologica.

Cosa è cambiato nel 2021

Dal 1° gennaio 2021 le regole sono chiare: qualsiasi tipologia di abitazione deve essere a marchio nZEB, cioè edifici ad alta efficienza energetica e consumi quasi zero. Questo vale sia in caso della costruzione di una casa nuova che se si tratta di ristrutturazione: diventa necessaria la certificazione ambientale che attesti una percentuale ben definita di materia riciclata (o recuperata) e sono vietati i prodotti dannosi per l'ozono. E poi, sono previste misure rigide di costruzione: l'uso di fonti di energia rinnovabile che sia protetta dal riscaldamento solare con schermature e dotata di impianti che annullino i consumi idrici e della stessa energia.

Come sfruttare il Superbonus

Secondo le nuove regole, i fabbricati faranno parte della fascia energetica A4 rientrando nella agevolazoioni previste dal Superbonus al 110%. Per ristrutturare la casa ed avere l'agevolazione, però, bisognerà avere almeno un impianto di riscaldamento che vada demolito. Per coibentare l'appartamento, invece, si può installare un impianto che funzioni a biomasse o con pannelli solari termici. In questo modo si avrà la certezza di sfruttare l'agevolazione fiscale. Ma non è tutto: si potrà usufruire del bonus anche se l'edificio da demolire e ricostruire non sarà destinato per uso abitativo e che, quindi, non abbia già un impianto di riscaldamento di default. Come riporta Repubblica, lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate a settembre con il via libera " alla detrazione del 110% per la ristrutturazione di un fabbricato pericolante sprovvisto di impianti di riscaldamento in quanto non destinato ad uso abitativo ".

