La travolgente onda di energia FitActive

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata un'esplosione arancione. Un'onda di energia che ha travolto la fiera più iconica del benessere italiano. Anche quest'anno, FitActive Il Fitness per Tutti ha lasciato il segno alla RiminiWellness 2025, confermandosi protagonista indiscusso del panorama del fitness internazionale. Dal 29 maggio al 1° giugno, il Padiglione C4 è stato il cuore pulsante della manifestazione, diventando uno spazio di ispirazione, movimento e innovazione.

Con oltre 1500 mq di padiglione trasformati in un «universo FitActive», il brand ha accolto migliaia di visitatori con corsi, show, esperienze immersive e incontri. Sul palco centrale (10x4 metri), più di 40 ore di attività no-stop hanno visto alternarsi trainer di fama internazionale, ospiti e pubblico in un flusso continuo di energia: ogni lezione, ogni intervento ha acceso i riflettori sul vero spirito del brand rendere il fitness accessibile, coinvolgente e umano ma, soprattutto riconoscibile: molti dei corsi, infatti, sono un'esclusiva del Brand FitActive.

A catturare lo sguardo, tra luci e musica, anche un'icona della velocità: la Lamborghini Huracán Super Trofeo, vettura ufficiale del campionato europeo, di cui FitActive è sponsor. Non solo scenografia, ma simbolo potente: di accelerazione, di audacia, di sogni che prendono forma. Ma il vero motore del successo FitActive è fatto di persone, di idee e di una comunità vibrante. «Vogliamo creare ambienti in cui ogni persona possa sentirsi accettata, libera di esprimersi e di allenare la propria felicità» ha affermato Eduardo Montefusco, ceo e fondatore del brand, aprendo la quinta Convention FitActive 2025, nella prestigiosa Sala Neri. Il 30 maggio poi, si è svolto un meeting esclusivo, riservato a una selezione di franchisee, gestori e manager. Obiettivo: confrontarsi sul futuro del brand, analizzare il mercato e consolidare il piano di espansione, che nel 2025 ha visto e vedrà l'apertura di nuove sedi in Albania, Romania e Macedonia del Nord, dopo il successo delle aperture in Spagna, Svizzera e Brasile. Oggi, FitActive conta oltre 150 palestre operative tra Europa e Brasile, con una community che supera i 400.000 clienti iscritti. «Non apriamo solo palestre. Portiamo una visione, un'identità e una cultura del benessere ovunque andiamo», ha sottolineato Montefusco. Il giorno successivo, il 31 maggio, è stato il momento della grande Convention annuale, con oltre 700 collaboratori riuniti in uno spettacolo di entusiasmo e condivisione. Tra i temi affrontati: digitalizzazione, ruolo strategico dei social e l'esperienza utente come valore centrale. Un mix di visione e strategia. Momento clou della convention: le premiazioni ufficiali, autentico tributo al valore umano e al lavoro di squadra che rendono possibile ogni traguardo. Sono stati assegnati 23 riconoscimenti a sedi e professionisti che si sono distinti per impegno, risultati e spirito d'iniziativa. Emozionanti le due promozioni «live», con firma del contratto sul palco da parte dello stesso ceo, tra applausi e commozione. Durante i quattro giorni di fiera, il padiglione C4 riservato da FitActive si è trasformato in una vera palestra delle idee. Accanto alle sessioni di allenamento, anche spazi per consulenze, confronti con i team marketing e hospitality, racconti di storie di successo, networking e condivisione di esperienze. Tra sorrisi, musica, emozioni e sudore, RiminiWellness 2025 ha confermato il ruolo di FitActive come protagonista di una rivoluzione concreta.

Partito da zero, oggi Montefusco è alla guida di un brand che è leader in Italia per numero di palestre aperte, e parte integrante della Top 20 delle catene fitness più rilevanti in Europa (fonte: Health & Fitness Market Report Deloitte). Nel 2024, Eduardo Montefusco e FitActive sono stati premiati tra le «100 Eccellenze Italiane», durante la decima edizione del prestigioso riconoscimento istituzionale tenutosi presso Palazzo Montecitorio.