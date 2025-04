Trenta volontari lombardi già a Roma per dare assistenza ai pellegrini in arrivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche trenta volontari lombardi della Protezione civile sono partiti per Roma e saranno in prima fila prima, durante le esequie di Papa Francesco previste sabato alle ore 10 e resteranno a disposizione fino a domenica sera, per dare informazioni e assistenza. La Commissione Protezione Civile, su indicazione del Dipartimento competente, ha chiesto alla Regione Lombardia di garantire la presenza di 30 volontari per garantire assistenza a cittadini e pellegrini in arrivo nella Capitale. «A partire da questa richiesta è stata fatta una ricognizione dei volontari che fanno riferimento alla Città metropolitana di Milano disponibili a recarsi a Roma, dove alloggeranno in tende nell'area appositamente allestita presso l'aeroporto di Centocelle - spiega una nota -. In nove hanno risposto prontamente, a completamento del contingente si sono uniti otto volontari provenienti dalla provincia di Brescia, cinque dalla provincia di Varese e otto da Bergamo. I volontari una volta giunti a Roma dovranno fornire l'assistenza e le dovute informazioni ai pellegrini nel percorso di avvicinamento alla Santa Sede», già da ieri pomeriggio e presumibilmente fino alla serata del 27 aprile. L'impegno non prevede attività di carattere sanitario.

«L'intero sistema spiega l'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa - si è attivato immediatamente per garantire la propria disponibilità in questo momento cruciale e delicato che vedrà affluire nella Capitale un numero importante di fedeli, oltre a Capi di Stato e autorità da tutto il mondo». La presenza «dei nostri volontari, appartenenti a diverse province lombarde, è il segno tangibile dello spirito di solidarietà, di altruismo e di coesione che anima la Protezione civile della Lombardia.

Il nostro esercito del bene parteciperà alle esequie di Papa Francesco mettendosi al servizio degli altri, come ha sempre fatto». Un modo, conclude La Russa, « per esprimere e ribadire, anche attraverso la concretezza delle opere dei volontari, il cordoglio e il dolore di tutta la Lombardia per la scomparsa del Pontefice».