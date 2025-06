Vuoi un’auto usata? Ecco le 5 trappole che ti svuotano il portafoglio

In molti decidono di acquistare un'auto usata per risparmiare o per altre svariate ragioni; bisogna però fare sempre attenzione durante la trattativa, perché può esserci il rischio di venire truffati in qualche modo. È importante, specialmente in questo caso, affidarci a venditori affidabili, e non lasciarsi influenzare da un affare promettente. A volte proposte fin troppo allettanti possono nascondere una trappola.

Vediamo quindi quali sono i cinque trucchi maggiormente impiegati dai truffatori in questo genere di raggiro.

La prima cosa a cui fare attenzione è il chilometraggio. Come spiegato da Motorinews24.com, spesso i malviventi vanno a modificare il dato relativo al percorso della vettura computato in chilometri. Ovviamente si tratta di una modifica al ribasso. I chilometri segnati vengono ridotti così da far sembrare meno usata l'auto proposta. Per non essere ingannati è importante chiedere un parere a un meccanico di fiducia che controllerà il veicolo e saprà dire se i chilometri corrispondono allo stato di usura.

In secondo luogo è fondamentale capire se l'auto in questione è rimasta o meno coinvolta in qualche incidente. Certi venditori furbetti vanno a riparare i danni superficiali, così da presentare una vettura intonsa. Poi i problemi emergono dopo. Per evitare brutte sorprese si può richiedere un certificato di conformità. Inoltre è consigliabile controllare bene lo stato della carrozzeria e del telaio.

Un altro punto importante è la "legalità" della vettura messa in vendita. Spesso, purtroppo, alcune delle auto proposte risultano rubate. L'acquirente non lo sa e rischia di finire invischiato in problemi che neanche immagina. Per proteggersi da questo pericolo si deve controllare il numero di telaio, che può essere stato modificato. Il numero di telaio deve quindi essere portato in Motorizzazione dove sarà possibile effettuare una verifica.

Un errore da non fare è pagare in anticipo. Ci sono venditori che chiedono in acconto per poi sparire senza neppure far vedere al compratore la vettura oggetti di trattativa. Sono tantissimi i casi come questo. Quindi il consiglio è sempre quello di vedere l'auto di persona e solo dopo acconsentire al pagamento.

Occhio, infine, ai prezzi.

Un prezzo troppo basso, per quanto allettante, può nascondere delle insidie. Prima di accettare, è sempre meglio fare un controllo, verificando a quale cifra viene effettivamente venduta l'auto che intendiamo acquistare.