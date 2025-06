Truppo (FdI): "Questa giunta non capisce l'importanza degli asili"

Una scuola materna che approfitta dei mesi estivi per eseguire i lavori di manutenzione ma che a settembre non riaprirà (nonostante le promesse dei mesi scorsi fatte dal Comune).

Succede a Baggio, alla scuola d'Infanzia Milesi. Un brutto segno per gli esponenti di Fratelli d'Italia: "Con oggi, si aggiunge un nuovo, triste, capitolo nel novero delle scuole comunali milanesi - ha dichiarato il capogruppo di FdI Riccardo Truppo - le scuole gestite da Palazzo Marino (gli asili nidi e le materne) sono sempre più in ginocchio. Questi sono gli effetti della poca programmazione e della scarsa visione che la Giunta ha avuto nei confronti di queste scuole. Non vi è da parte degli amministratori la percezione dell'importanza che gli istituti ricoprono la città, per le famiglie e per il futuro di Milano".

Come a dire: se ci sono o non ci sono fa lo stesso. Truppo ha osservato anche che la notizia della non apertura della Milesi arriva dopo la mancata autorizzazione del sopralluogo per la Scuola Tiepolo in zona città Studi. "È un'altra debacle della Sinistra che governa Palazzo Marino, proprio in questi giornate afose cui tutti gli insegnanti, i bambini e i genitori cercano di porre rimedio al grande caldo procurando loro stessi refrigeratori e ventilatori per le scuole. Noi di Fratelli d'Italia chiederemo a sindacati degli insegnanti di far sentire forte la propria voce".

Intanto la giunta regionale ha rinnovato il bando "Nidi Gratis Plus" mettendo a disposizione 60 milioni di euro per azzerare le rette degli asili nido e dei micronidi pubblici o privati convenzionati di quei Comuni che richiederanno l'accesso al bando. Potranno beneficiarne le famiglie con un Isee massimo di 25mila euro e che si trovano nell'ultima fascia, che va dai 20 ai 25mila euro (per costoro il contributo pubblico massimo arriva a 100 euro mensili).

Questo finanziamento, che fa parte dei Fondi strutturali europei, sarà erogato in tre tranche diverse, ognuna da 20 milioni, per ciascun anno della programmazione del triennio educativo 2025-2028. L'avviso procederà in due fasi, la prima riguarderà l'adesione da parte dei Comuni lombardi e successivamente si aprirà la fase di partecipazione delle famiglie.

La misura è stata proposta da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità: "Con questo bando abbiamo rinnovato il nostro sostegno alle famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle madri".